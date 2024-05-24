Дом культуры железнодорожников

Будет аншлаг: все билеты на концерты SHAMAN'а в Новосибирске раскупили

Безумный ажиотаж вызвали концерты SHAMAN'а в Новосибирске. На два запланированных концерта раскуплены все билеты. Из-за этого даже добавили третье выступление.