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Дом культуры железнодорожников

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2024
Директора новосибирского ДКЖ отправили на 2 месяца под домашний арест
Директора Дома культуры железнодорожников Елену Марченко отправили под домашний арест до 21 июля, передает Управление судебного департамента Новосибирской области.
24 мая, 05:51
2023
Будет аншлаг: все билеты на концерты SHAMAN'а в Новосибирске раскупили
Безумный ажиотаж вызвали концерты SHAMAN'а в Новосибирске. На два запланированных концерта раскуплены все билеты. Из-за этого даже добавили третье выступление.
4 декабря 2023, 10:09
2022
Новосибирск отметит День народного единства сразу несколькими концертами
В эту пятницу, 4 ноября, в столице Сибири запланировано два крупных народных гуляния.
3 ноября 2022, 10:38

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