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SHAMAN даст три концерта в Новосибирске

Будет аншлаг: все билеты на концерты SHAMAN'а в Новосибирске раскупили

4 декабря 2023, 10:09
Фото: Яндекс.Афиша
SHAMAN даст три концерта в Новосибирске

Новосибирцы раскупили все билеты на концерты SHAMAN'а

Безумный ажиотаж вызвали концерты SHAMAN'а в Новосибирске. На два запланированных концерта раскуплены все билеты. Из-за этого даже добавили третье выступление.

Жители Новосибирска приобрели все билеты на два концерта Шамана. В результате артист решил добавить третье выступление. Оно запланировано на «Локомотив-Арене» 25 февраля.

Билеты уже доступны для покупки. Их цена варьируется от 1,8 до 8 тысяч рублей.

Напомним, что первый концерт пройдет в Доме культуры железнодорожников 14 декабря. На следующий день музыкант выступит в Доме ученых СО РАН. На второе мероприятие осталось только четыре билета (от 5,5 до 8 тысяч рублей).

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#Общество#Новосибирск#Выступление#Концерты#Афиша#Билеты#Концерт#Дом культуры железнодорожников#Алина Гурицкая#Дом ученых СО РАН
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