Будет аншлаг: все билеты на концерты SHAMAN'а в Новосибирске раскупили

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Жители Новосибирска приобрели все билеты на два концерта Шамана. В результате артист решил добавить третье выступление. Оно запланировано на «Локомотив-Арене» 25 февраля.
Билеты уже доступны для покупки. Их цена варьируется от 1,8 до 8 тысяч рублей.
Напомним, что первый концерт пройдет в Доме культуры железнодорожников 14 декабря. На следующий день музыкант выступит в Доме ученых СО РАН. На второе мероприятие осталось только четыре билета (от 5,5 до 8 тысяч рублей).