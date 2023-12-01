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Концерт не состоялся

Названа причина внезапной отмены концерта рок-группы «Алиса» в Новосибирске

1 декабря 2023, 01:50
Фото: 1MI
Концерт не состоялся
Концерт рок-группы «Алиса» в Новосибирске был отменен в последний момент: в чем причина.

30 ноября в Новосибирске отменили планировавшийся концерт известной рок-группы «Алиса». Выступление должно было состояться вечером на спортивной арене «Локомотив», однако информация об отмене появилась за несколько часов до начала мероприятия.

Представители группы опубликовали сообщение в своем Telegram-канале, объяснив, что причиной отмены стало заболевание лидера коллектива Константина Кинчева.

В связи с этим концерт будет перенесен на 10 февраля следующего года. Также стало известно, что все приобретенные билеты будут приняты к возврату.

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#Общество#Новосибирск#Отмена#Билеты#Болезнь#Концерт#Эмилия Губарева
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