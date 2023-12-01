Названа причина внезапной отмены концерта рок-группы «Алиса» в Новосибирске

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30 ноября в Новосибирске отменили планировавшийся концерт известной рок-группы «Алиса». Выступление должно было состояться вечером на спортивной арене «Локомотив», однако информация об отмене появилась за несколько часов до начала мероприятия.
Представители группы опубликовали сообщение в своем Telegram-канале, объяснив, что причиной отмены стало заболевание лидера коллектива Константина Кинчева.
В связи с этим концерт будет перенесен на 10 февраля следующего года. Также стало известно, что все приобретенные билеты будут приняты к возврату.