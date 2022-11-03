3 ноября в 18.00 для всех желающих свои двери откроет Новосибирская областная научная библиотека. На арт-платформе библиотеки «Дом да Винчи» пройдут выставки и мастер-классы игры на варгане и глюкофоне, русской народной вышивке и другим ремеслам. В этот день программа библиотеки завершится в Театральном зале конкурсом-караоке «Валенки», в котором будут исполнены русские-народные песни.
Областной театр кукол проведет 4 ноября мастер-классы по видам театральных кукол. Тайны дома Романовых будут разгадывать в историческом парке «Россия – моя история» на ул. Василия Старощука, 24.
В Новосибирской областной молодёжной библиотеке можно будет поиграть в игры, связанные с литературой, фотографией и живописью, со всего света. В «Глобусе» начала работу программ «ШЕКСПИР БЕЗ/Спредела». Зрителей ждут инсталляции и интерактивный спектакль.
Необычные истории о том, что было в «Старом доме», до того, как там появился театр - «ПРЕВРАЩЕНИЕ В ТЕАТР. Школа. Госпиталь. Приют. Контора. Общежитие. Театр».
Пользователей соцсетей приглашают участвовать во флешмобе праздника с хештегами #ночьискусств и #ночьискусств2022. Одна из причин посетить мероприятия - «Ночь искусств» проходит раз в год, программа не повторяется никогда.
Полная программа мероприятий на сайте Министерства культуры Новосибирской области.
В единственном в мире Музее Солнца в Новосибирске воссоздана атмосфера разных стран и времён, представлены экспонаты и артефакты древних народов, которые почитали Солнце.