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Куда пойти 3 и 4 ноября в Новосибирске в «Ночь искусств»

Сегодня, 05:07
Фото: atas.info
Молодежный театр "Глобус" присоединится к всероссийской акции "Ночь искусств" 3 и 4 ноября 2022 года.
В 2022 году «Ночь искусств» состоится накануне Дня народного единства, а потому будет посвящена традициям. Музеи, театры и библиотеки Новосибирска готовят программы для любителей искусства 3 и 4 ноября.

3 ноября в 18.00 для всех желающих свои двери откроет Новосибирская областная научная библиотека. На арт-платформе библиотеки «Дом да Винчи» пройдут выставки и мастер-классы игры на варгане и глюкофоне, русской народной вышивке и другим ремеслам. В этот день программа библиотеки завершится в Театральном зале конкурсом-караоке «Валенки», в котором будут исполнены русские-народные песни.

Областной театр кукол проведет 4 ноября мастер-классы по видам театральных кукол. Тайны дома Романовых будут разгадывать в историческом парке «Россия – моя история» на ул. Василия Старощука, 24.

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В Новосибирской областной молодёжной библиотеке можно будет поиграть в игры, связанные с литературой, фотографией и живописью, со всего света. В «Глобусе» начала работу программ «ШЕКСПИР БЕЗ/Спредела». Зрителей ждут инсталляции и интерактивный спектакль.

Необычные истории о том, что было в «Старом доме», до того, как там появился театр - «ПРЕВРАЩЕНИЕ В ТЕАТР. Школа. Госпиталь. Приют. Контора. Общежитие. Театр».

Пользователей соцсетей приглашают участвовать во флешмобе праздника с хештегами #ночьискусств и #ночьискусств2022. Одна из причин посетить мероприятия - «Ночь искусств» проходит раз в год, программа не повторяется никогда.

Полная программа мероприятий на сайте Министерства культуры Новосибирской области.

В единственном в мире Музее Солнца в Новосибирске воссоздана атмосфера разных стран и времён, представлены экспонаты и артефакты древних народов, которые почитали Солнце

 

#Ольга Храмушкина#Общество#Образование#Город#Новосибирск#Музей#Библиотека#Ночь искусств#Театр
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