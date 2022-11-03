3 ноября в 18.00 для всех желающих свои двери откроет Новосибирская областная научная библиотека. На арт-платформе библиотеки «Дом да Винчи» пройдут выставки и мастер-классы игры на варгане и глюкофоне, русской народной вышивке и другим ремеслам. В этот день программа библиотеки завершится в Театральном зале конкурсом-караоке «Валенки», в котором будут исполнены русские-народные песни.