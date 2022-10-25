– Экспозиционно работают 10 тематических залов. Два из них посвящены Древней Руси и Славянам, широко представлены Индия и Индокитай, Непал и Тибет, культура Америки: майя, инки, ацтеки, индейцы. В зале Древностей имеются артефакты и исторические реконструкции, например, воссоздана пещера с петроглифами, выполнены на камнях и панорамных изображениях копии наскальных рисунков древних святилищ, показана шаманская культура: ритуальная одежда Белого шамана, бубны, артефакты: чаша-курильница и огниво. В одном из залов экспозиция рассказывает о культуре древнего Алтая, где центральное место занимает историческая реконструкция образа так называемой "Алтайской принцессы", жрицы солнечного культа периода индоиранского транзита, её мумия была найдена во время раскопок на плато Укок. В числе экспозиционных павильонов есть авторский зал художественно-прикладного искусства В.И. Липенкова, в нём представлены его работы по дереву на тему "Лики Солнца народов мира". Ещё один зал – Науки о Солнце, пока в стадии формирования.