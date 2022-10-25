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Единственный в мире Музей Солнца в Новосибирске: какие тайны открывают экспозиции

Сегодня, 13:02
В музее представлены экспонаты, связанные с разными периодами мировой истории
В Новосибирске работает уникальный Музей Солнца, необычный культурно-исторический проект, рассказывающий о том, как в древности, так и вплоть до периода средних веков люди познавали окружающий мир и высокие духовные измерения через знания, верования, учения о природе взаимодействия Светила с

Многие гости Новосибирска,  порой и  местные жители,  узнав, что в нашем  городе есть Музей Солнца,  интересуются – а что там можно увидеть, в телескоп на Светило посмотреть?

Об уникальных экспонатах  и самой концепции необычного Музея мы поговорили с его директором Эдуардом Грингаршем.

Так что же такое Музей Солнца?

- Начнем с того, что в  музейных павильонах создана атмосфера исторических времён, представлены экспонаты и артефакты древних народов, которые почитали Солнце. Это и   религиозные, культовые атрибуты,  статуи солнечных божеств, солярные изображения в виде петроглифов и символов, а также  предметы быта, обрядовая одежда, и многое другое.

– То есть, в залах Музея имеются артефакты, или копии предметов, которые использовались   разными  народами в качестве священных атрибутов для привлечения солнечной энергии  и взаимодействия с ней.

– Именно так.  Музейный фонд располагает и артефактами, и точными копиями, и историческими реконструкциями. Например, в Непале и Индии на протяжении многих веков существовал культ Кумари, живой богини Света на Земле, которую избирали из числа девочек на период до  полового созревания. В этой традиции  в качестве экспоната представлен артефакт – церемониальный  головной убор Кумари. В зале Древний Египет тоже имеется  артефакт храмовой статуи  Ушебти,  она считалась хранительницей солнечной энергии и  обычно находилась  только в личных святилищах   фараонов или  главных жрецов. Во время мистических ритуалов жрецы  наполняли её солнечной энергией, которая через эту статую  распространяла защитную  силу.

Многие   культовые атрибуты древних народов   применялись в качестве священных, а порой имели статус волшебных или магических для их обладателей.  Это вполне можно сказать о жезлах Хека и Нехек, которые держал в руках фараон. Они изготавливались из определенного металла, и были проводниками солнечной энергии, с помощью  них  фараон мог оказывать энергетическое воздействие на окружающее с целью его одухотворения, наполнения высокими вибрациями жизненной силы.  Жезлы, как и другие атрибуты власти и могущества египетских правителей, в том числе копия знаменитого трона Тутанхамона, имеются в Музее в числе экспонатов.

  А праздники, связанные с годичным солнечным циклом, вы отмечаете  в Музее Солнца?

–  Конечно, Летнее и Зимнее Солнцестояния и Весеннее и Осеннее Равноденствия, Международный День Солнца 3 мая. Эти праздники, кстати,  отмечались у   многих народов  мира, разделяющих идею счастливой жизни под Солнцем.  В праздничные дни в Музее проводятся мероприятия: хороводы, концерты, мастер-классы, выставки работ мастеров прикладного искусства, ярмарки, посетителям рассказываем о наших исконных русских солнечных традициях, проводятся лектории.

–  Какие ещё культуры, кроме древней русской и египетской, представлены в Музее?

– Экспозиционно работают  10 тематических залов. Два из них  посвящены Древней Руси и Славянам, широко представлены Индия и Индокитай, Непал и Тибет,   культура  Америки:  майя, инки, ацтеки, индейцы. В зале Древностей имеются артефакты и исторические реконструкции, например, воссоздана пещера с  петроглифами, выполнены на камнях и панорамных изображениях копии наскальных рисунков  древних святилищ, показана шаманская культура:   ритуальная одежда Белого шамана,  бубны, артефакты: чаша-курильница и  огниво.   В одном из залов  экспозиция рассказывает о культуре древнего Алтая, где центральное место занимает историческая реконструкция образа  так называемой "Алтайской принцессы", жрицы солнечного культа периода индоиранского транзита, её мумия  была найдена во время раскопок на плато Укок.  В числе экспозиционных павильонов есть  авторский зал  художественно-прикладного искусства В.И. Липенкова, в нём представлены его работы по дереву на тему "Лики Солнца народов мира".  Ещё один зал – Науки о Солнце, пока в стадии формирования.

– Есть такое старое музейное клише: "Экспонаты руками не трогать". У вас оно действует? Или можно непосредственно прикоснуться к истории, ударить в бубен шамана, например?

– Современные музеи идут в сторону интерактивности, потому что  у посетителей, особенно у детей, возникает естественное желание что-то подержать в руках, потрогать.  И в нашем Музее есть предметы для непосредственного пользования. Например, музыкальные инструменты, на которых  люди могут поиграть, такие как  поющая чаша,   древнерусский инструмент била, поющие пластины, есть гонг на входе.  В музее можно покрутить и настоящий  тибетский молитвенный барабан, загадав желание, сфотографироваться в головном уборе шамана или в кокошнике, нарядиться в костюмы.

– Как я понимаю, Музей Солнца – это не только историческая часть экспозиций, но есть и культурная площадка, где можно проводить семинары, конференции?

– Да, это было изначально запланировано, когда строился сам Экспоцентр-Музей. В нём есть прекрасный зал на 150 мест, где можно и концерты устраивать,  и организовывать конференции.  В ближайшее время он будет оборудован аудио- и видеотехникой. И есть у нас просторные залы для проведения мастер-классов, семинаров, тренингов, творческих студий, в них можно проводить и деловые встречи. Мы рады видеть всех у себя в гостях!

  Музей Солнца расположен по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 179/3 (Площадь Калинина)

  Телефоны для справок   +7-983-138-47-85     8-913-950-73-06

  Время работы: Вт-Пт с 10.00 – 18.00  Сб-Вс с 10.00.-15.00   Пн - выходной

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