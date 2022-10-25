Многие гости Новосибирска, порой и местные жители, узнав, что в нашем городе есть Музей Солнца, интересуются – а что там можно увидеть, в телескоп на Светило посмотреть?
Об уникальных экспонатах и самой концепции необычного Музея мы поговорили с его директором Эдуардом Грингаршем.
– Так что же такое Музей Солнца?
- Начнем с того, что в музейных павильонах создана атмосфера исторических времён, представлены экспонаты и артефакты древних народов, которые почитали Солнце. Это и религиозные, культовые атрибуты, статуи солнечных божеств, солярные изображения в виде петроглифов и символов, а также предметы быта, обрядовая одежда, и многое другое.
– То есть, в залах Музея имеются артефакты, или копии предметов, которые использовались разными народами в качестве священных атрибутов для привлечения солнечной энергии и взаимодействия с ней.
– Именно так. Музейный фонд располагает и артефактами, и точными копиями, и историческими реконструкциями. Например, в Непале и Индии на протяжении многих веков существовал культ Кумари, живой богини Света на Земле, которую избирали из числа девочек на период до полового созревания. В этой традиции в качестве экспоната представлен артефакт – церемониальный головной убор Кумари. В зале Древний Египет тоже имеется артефакт храмовой статуи Ушебти, она считалась хранительницей солнечной энергии и обычно находилась только в личных святилищах фараонов или главных жрецов. Во время мистических ритуалов жрецы наполняли её солнечной энергией, которая через эту статую распространяла защитную силу.
Многие культовые атрибуты древних народов применялись в качестве священных, а порой имели статус волшебных или магических для их обладателей. Это вполне можно сказать о жезлах Хека и Нехек, которые держал в руках фараон. Они изготавливались из определенного металла, и были проводниками солнечной энергии, с помощью них фараон мог оказывать энергетическое воздействие на окружающее с целью его одухотворения, наполнения высокими вибрациями жизненной силы. Жезлы, как и другие атрибуты власти и могущества египетских правителей, в том числе копия знаменитого трона Тутанхамона, имеются в Музее в числе экспонатов.
– А праздники, связанные с годичным солнечным циклом, вы отмечаете в Музее Солнца?
– Конечно, Летнее и Зимнее Солнцестояния и Весеннее и Осеннее Равноденствия, Международный День Солнца 3 мая. Эти праздники, кстати, отмечались у многих народов мира, разделяющих идею счастливой жизни под Солнцем. В праздничные дни в Музее проводятся мероприятия: хороводы, концерты, мастер-классы, выставки работ мастеров прикладного искусства, ярмарки, посетителям рассказываем о наших исконных русских солнечных традициях, проводятся лектории.
– Какие ещё культуры, кроме древней русской и египетской, представлены в Музее?
– Экспозиционно работают 10 тематических залов. Два из них посвящены Древней Руси и Славянам, широко представлены Индия и Индокитай, Непал и Тибет, культура Америки: майя, инки, ацтеки, индейцы. В зале Древностей имеются артефакты и исторические реконструкции, например, воссоздана пещера с петроглифами, выполнены на камнях и панорамных изображениях копии наскальных рисунков древних святилищ, показана шаманская культура: ритуальная одежда Белого шамана, бубны, артефакты: чаша-курильница и огниво. В одном из залов экспозиция рассказывает о культуре древнего Алтая, где центральное место занимает историческая реконструкция образа так называемой "Алтайской принцессы", жрицы солнечного культа периода индоиранского транзита, её мумия была найдена во время раскопок на плато Укок. В числе экспозиционных павильонов есть авторский зал художественно-прикладного искусства В.И. Липенкова, в нём представлены его работы по дереву на тему "Лики Солнца народов мира". Ещё один зал – Науки о Солнце, пока в стадии формирования.
– Есть такое старое музейное клише: "Экспонаты руками не трогать". У вас оно действует? Или можно непосредственно прикоснуться к истории, ударить в бубен шамана, например?
– Современные музеи идут в сторону интерактивности, потому что у посетителей, особенно у детей, возникает естественное желание что-то подержать в руках, потрогать. И в нашем Музее есть предметы для непосредственного пользования. Например, музыкальные инструменты, на которых люди могут поиграть, такие как поющая чаша, древнерусский инструмент била, поющие пластины, есть гонг на входе. В музее можно покрутить и настоящий тибетский молитвенный барабан, загадав желание, сфотографироваться в головном уборе шамана или в кокошнике, нарядиться в костюмы.
– Как я понимаю, Музей Солнца – это не только историческая часть экспозиций, но есть и культурная площадка, где можно проводить семинары, конференции?
– Да, это было изначально запланировано, когда строился сам Экспоцентр-Музей. В нём есть прекрасный зал на 150 мест, где можно и концерты устраивать, и организовывать конференции. В ближайшее время он будет оборудован аудио- и видеотехникой. И есть у нас просторные залы для проведения мастер-классов, семинаров, тренингов, творческих студий, в них можно проводить и деловые встречи. Мы рады видеть всех у себя в гостях!
Музей Солнца расположен по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 179/3 (Площадь Калинина)
Телефоны для справок +7-983-138-47-85 8-913-950-73-06
Время работы: Вт-Пт с 10.00 – 18.00 Сб-Вс с 10.00.-15.00 Пн - выходной
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