Новосибирцам предложили проверить легкие перед днем борьбы против туберкулеза

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
В субботу, 23 марта, перед Всемирным днем борьбы против туберкулеза в Новосибирской области будет проведена акция под названием «Я здоров! Туберкулеза нет», организованная министерством здравоохранения региона.
В этой акции будут участвовать все поликлиники области, где каждый пациент сможет пройти профилактический осмотр и сделать флюорографию. Адреса медицинских учреждений, где можно записаться на обследование, опубликованы на сайте министерства здравоохранения Новосибирской области.
С помощью флюорографии, удается выявить заболевания легких ещё до появления первых симптомов. Например, в прошлом году во время профилактических осмотров было обнаружено 60 случаев туберкулеза.