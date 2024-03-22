Новосибирцам предложили проверить легкие перед днем борьбы против туберкулеза

В этой акции будут участвовать все поликлиники области, где каждый пациент сможет пройти профилактический осмотр и сделать флюорографию. Адреса медицинских учреждений, где можно записаться на обследование, опубликованы на сайте министерства здравоохранения Новосибирской области.