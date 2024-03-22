atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Осмотр можно пройти в любое время

Новосибирцам предложили проверить легкие перед днем борьбы против туберкулеза

22 марта 2024, 06:08
Фото: 1MI
Осмотр можно пройти в любое время
Жителей Новосибирской области позвали пройти бесплатный осмотр легких и сделать флюорографию, чтобы выявить возможные заболевания на ранних стадиях.

В субботу, 23 марта, перед Всемирным днем борьбы против туберкулеза в Новосибирской области будет проведена акция под названием «Я здоров! Туберкулеза нет», организованная министерством здравоохранения региона.

В этой акции будут участвовать все поликлиники области, где каждый пациент сможет пройти профилактический осмотр и сделать флюорографию. Адреса медицинских учреждений, где можно записаться на обследование, опубликованы на сайте министерства здравоохранения Новосибирской области.

С помощью флюорографии, удается выявить заболевания легких ещё до появления первых симптомов. Например, в прошлом году во время профилактических осмотров было обнаружено 60 случаев туберкулеза.

Врачей скоро заменят: ИИ в Новосибирске научился распознавать туберкулез и метастазы
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирской области снизилась заболеваемость туберкулезомРоссия за несколько лет стала мировым лидером в борьбе с туберкулезом
#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#Минздрав#Здравоохранение#Поликлиника#Эмилия Губарева#Туберкулез
Подпишитесь
Никиту Кологривого арестовали на 7 суток за драку в новосибирском баре
Вчера, 04:34
Улицу на левобережье Новосибирска закроют на четыре месяца после коммунальных ЧП
Вчера, 02:32
Бесхозное панно «Покорители Оби» взяла на баланс мэрия Новосибирска
Вчера, 05:07
В прокуратуре раскрыли детали задержания новосибирского министра ЖКХ Архипова
20 марта, 14:02
Бастрыкин потребовал проверить мигрантов, работающих возле Хилокского рынка
Вчера, 01:47
Отравились 37 человек. Что сделали с доставкой роллов после вспышки сальмонеллеза
Вчера, 01:35
"