atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новосибирские ветеринары покупают люксовый внедорожник с подсветкой за 5 млн рублей

Сегодня, 01:54
Фото: auto.ru
Внедорожник планирует приобрести ГБУ «Управление ветеринарии Новосибирского района Новосибирской области». Объявление размещено на сайте госзакупок.

Учреждение нуждается в автомобиле китайской марки HAVAL. Стоимость такой машины начинается от миллиона рублей. Начальная цена, которую предлагают ветеринары – 5 млн рублей. В эту сумму входят расходы доставки, таможенное оформление и подготовка нужных документов.

В закупке не стоят четкие требования марки автомобиля, если же китайской машины не будет в наличии, то подойдет любой внедорожник с подходящими характеристиками и ценой.

Автомобиль считается люксовым, так как подходит под все критерии ветеринаров: белый цвет, кожаный салон, панорамная крыша, функция подогрева, подсветка салона, датчики света и дождя.

Напомним, принадлежащий другому должнику эксклюзивный спорткар Marussia продается в Новосибирске. Стоимость машины оценили в 15 млн рублей. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022
Подпишитесь
Космонавт из Новосибирска Анна Кикина полетит в космос 5 октября
Сегодня, 09:31
Травников объявил об окончании первого этапа частичной мобилизации
Вчера, 10:42
Мода на татуировки у мобилизованных в Новосибирске в октябре 2022: что набивают герои
Вчера, 17:31
Правительство РФ раскрыло причины задержки строительства ЛДС в Новосибирске
Сегодня, 10:42
Экс-главе Новосибирского облсуда грозит 4 года условного срока
Сегодня, 08:19