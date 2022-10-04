Новосибирские ветеринары покупают люксовый внедорожник с подсветкой за 5 млн рублей

Учреждение нуждается в автомобиле китайской марки HAVAL. Стоимость такой машины начинается от миллиона рублей. Начальная цена, которую предлагают ветеринары – 5 млн рублей. В эту сумму входят расходы доставки, таможенное оформление и подготовка нужных документов.
В закупке не стоят четкие требования марки автомобиля, если же китайской машины не будет в наличии, то подойдет любой внедорожник с подходящими характеристиками и ценой.
Автомобиль считается люксовым, так как подходит под все критерии ветеринаров: белый цвет, кожаный салон, панорамная крыша, функция подогрева, подсветка салона, датчики света и дождя.
Напомним, принадлежащий другому должнику эксклюзивный спорткар Marussia продается в Новосибирске. Стоимость машины оценили в 15 млн рублей.