В Новосибирске врачи спасли 35-летнюю беременную с обширным инсультом

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Сибирячку доставили в клинику на карете скорой помощи. Она была в тяжелом состоянии. По заключению врачей, развился инсульт с поражением мозга.
«Начал происходить отек мозга. Пришлось прибегнуть к декомпрессионной трепанации черепа. Это был единственный способ спасти жизнь пациентке», — рассказал заведующий неврологическим отделением Андрей Затынко.
Врачи были готовы также экстренно провести роды женщине. Благо, маму с ребенком удалось спасти и без этого.