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В Новосибирске врачи спасли 35-летнюю беременную с обширным инсультом

10 июля 2023, 10:49
Фото: 1MI
Новосибирские врачи спасли беременную женщину с инсультом
Врачи Новосибирской областной клинической больницы спасли 35-летнюю женщину с обширным инсультом. Она была на 26 неделе беременности.

Сибирячку доставили в клинику на карете скорой помощи. Она была в тяжелом состоянии. По заключению врачей, развился инсульт с поражением мозга.

«Начал происходить отек мозга. Пришлось прибегнуть к декомпрессионной трепанации черепа. Это был единственный способ спасти жизнь пациентке», — рассказал заведующий неврологическим отделением Андрей Затынко.

Врачи были готовы также экстренно провести роды женщине. Благо, маму с ребенком удалось спасти и без этого.

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#Алина Шефер#Беременные#Больница#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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