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Люди горят заживо: в Новосибирске выросло число смертей на пожаре

9 августа 2023, 10:18
Фото: pxhere. com
Новосибирцы стали чаще гибнуть на пожаре
В Новосибирске возросло количество смертельных случаев на пожаре. Такую печальную статистику предоставили в мэрии.

«По информации департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска, за семь месяцев 2023 года произошло 1680 пожаров, что меньше прошлогодних показателей на 22,5%», -сообщили в пресс-центре администрации города Новосибирска.

В жилом секторе произошло 378 пожаров, что меньше показателей 2022 года на 12,5%. Однако статистика по количеству смертей не столь радужна: зафиксировано 39 смертей (почти на 40% выше, чем в прошлом году). При этом травмы получили 64 человека (на 19% меньше прошлогодних данных).

В рейтинге причин возникновения пожара по-прежнему лидирует неосторожное обращение с огнем (в том числе, из-за курения) — 78%. На втором месте нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 13%, на третьем — неправильная эксплуатация печей — 4%.

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#Александр Ляхов#Статистика#Гибель#Пожар#Мэрия Новосибирска#Происшествия#Новосибирск
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