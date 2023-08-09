Люди горят заживо: в Новосибирске выросло число смертей на пожаре

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
«По информации департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска, за семь месяцев 2023 года произошло 1680 пожаров, что меньше прошлогодних показателей на 22,5%», -сообщили в пресс-центре администрации города Новосибирска.
В жилом секторе произошло 378 пожаров, что меньше показателей 2022 года на 12,5%. Однако статистика по количеству смертей не столь радужна: зафиксировано 39 смертей (почти на 40% выше, чем в прошлом году). При этом травмы получили 64 человека (на 19% меньше прошлогодних данных).
В рейтинге причин возникновения пожара по-прежнему лидирует неосторожное обращение с огнем (в том числе, из-за курения) — 78%. На втором месте нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 13%, на третьем — неправильная эксплуатация печей — 4%.