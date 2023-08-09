Люди горят заживо: в Новосибирске выросло число смертей на пожаре

В жилом секторе произошло 378 пожаров, что меньше показателей 2022 года на 12,5%. Однако статистика по количеству смертей не столь радужна: зафиксировано 39 смертей (почти на 40% выше, чем в прошлом году). При этом травмы получили 64 человека (на 19% меньше прошлогодних данных).