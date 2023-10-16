Крупный пожар произошел на складе с химикатами под Новосибирском

В понедельник, 16 октября, произошел серьезный пожар на складе с химикатами в городе Обь Новосибирской области. В помещении хранились различные емкости с химическими веществами, используемыми для производства анатомических подушек. Информацию о возгорании сообщили в Главном управлении МЧС по региону.