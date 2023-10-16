Крупный пожар произошел на складе с химикатами под Новосибирском

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В понедельник, 16 октября, произошел серьезный пожар на складе с химикатами в городе Обь Новосибирской области. В помещении хранились различные емкости с химическими веществами, используемыми для производства анатомических подушек. Информацию о возгорании сообщили в Главном управлении МЧС по региону.
Пожар начался в 12.51 на складе, расположенном на улице Линейная. Огонь охватил площадь в 440 квадратных метров. Спасатели отметили, что была опасность разгерметизации химикатов из-за высоких температур, что могло затруднить ликвидацию пожара.
На место происшествия прибыло 30 человек и 8 единиц специальной техники МЧС. Благодаря оперативным действиям удалось локализовать пламя за полчаса. Полное ликвидирование пожара заняло еще 17 минут. К счастью, никто не пострадал.