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Пострадавших нет

Крупный пожар произошел на складе с химикатами под Новосибирском

16 октября 2023, 09:08
Фото: ГУ МЧС по НСО
Пострадавших нет
Крупный пожар на складе с химикатами произошел в Оби Новосибирской области, подробности сообщают в ГУ МЧС по НСО.

В понедельник, 16 октября, произошел серьезный пожар на складе с химикатами в городе Обь Новосибирской области. В помещении хранились различные емкости с химическими веществами, используемыми для производства анатомических подушек. Информацию о возгорании сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Пожар начался в 12.51 на складе, расположенном на улице Линейная. Огонь охватил площадь в 440 квадратных метров. Спасатели отметили, что была опасность разгерметизации химикатов из-за высоких температур, что могло затруднить ликвидацию пожара.

На место происшествия прибыло 30 человек и 8 единиц специальной техники МЧС. Благодаря оперативным действиям удалось локализовать пламя за полчаса. Полное ликвидирование пожара заняло еще 17 минут. К счастью, никто не пострадал.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#МЧС#Эмилия Губарева#Обь
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