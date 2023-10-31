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Есть погибший

Вытащили труп: как спасатели эвакуировали двух детей из пожара в Новосибирске

31 октября 2023, 01:14
Фото: ГУ МЧС по НСО
Есть погибший

Двух детей спасли при пожаре в девятиэтажке Новосибирска

Мужчина погиб при пожаре в квартире на Затулинке в Новосибирске: пожарные также эвакуировали двоих детей. Подробности сообщают в ГУ МЧС по региону.

Вечером 30 октября в Кировском районе Новосибирска произошел пожар в многоквартирном доме на улице Громова. Квартира на третьем этаже загорелась, и первые пожарные прибыли на место через пять минут после вызова.

При разведке в горящей квартире пожарные обнаружили без признаков жизни мужчину. Они также эвакуировали двух детей из соседней квартиры, которых спустили по автолестнице через окно. С ними ничего не случилось. Еще 17 человек самостоятельно покинули здание.

Пожар был полностью потушен за 17 минут. Причина возгорания будет установлена дознавателями МЧС. Согласно неофициальным сообщениям очевидцев в паблике «АСТ-54», пожар произошел из-за того, что мужчина, проживающий в квартире, был пьян и заснул с сигаретой в руках.

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Пожар#МЧС#Погибший#Эмилия Губарева
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