Вытащили труп: как спасатели эвакуировали двух детей из пожара в Новосибирске

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Published Сегодня, 01:14
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Вечером 30 октября в Кировском районе Новосибирска произошел пожар в многоквартирном доме на улице Громова. Квартира на третьем этаже загорелась, и первые пожарные прибыли на место через пять минут после вызова.
При разведке в горящей квартире пожарные обнаружили без признаков жизни мужчину. Они также эвакуировали двух детей из соседней квартиры, которых спустили по автолестнице через окно. С ними ничего не случилось. Еще 17 человек самостоятельно покинули здание.
Пожар был полностью потушен за 17 минут. Причина возгорания будет установлена дознавателями МЧС. Согласно неофициальным сообщениям очевидцев в паблике «АСТ-54», пожар произошел из-за того, что мужчина, проживающий в квартире, был пьян и заснул с сигаретой в руках.