Вытащили труп: как спасатели эвакуировали двух детей из пожара в Новосибирске

При разведке в горящей квартире пожарные обнаружили без признаков жизни мужчину. Они также эвакуировали двух детей из соседней квартиры, которых спустили по автолестнице через окно. С ними ничего не случилось. Еще 17 человек самостоятельно покинули здание.