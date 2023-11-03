ЗАГС опубликовал ужасную статистику смертности в октябре в Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
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Updated Сегодня, 02:17
ЗАГС Новосибирской области опубликовал статистику о смертности в октябре. В этом месяце родилось 2 193 детей, когда умерло 3 064 человек.
В прошлом месяце, сентябре, родилось 2 126 детей, в то время как скончались 2 779 человек. В августе ушли из жизни 3 144 человека, а новорожденных было 2 112.
Анализируя данные за весь год, с января 2023 года до октября в Новосибирской области скончались за 10 месяцев умерло 29 367 человек, а родилось 22 012 человек.