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Умерло больше, чем родилось

ЗАГС опубликовал ужасную статистику смертности в октябре в Новосибирской области

3 ноября 2023, 02:15
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Умерло больше, чем родилось

В Новосибирской области смертность превысила рождаемость в октябре

Согласно опубликованным данным ЗАГСа, в октябре 2023 года в Новосибирской области было зафиксировано превышение смертности над рождаемостью.

ЗАГС Новосибирской области опубликовал статистику о смертности в октябре. В этом месяце родилось 2 193 детей, когда умерло 3 064 человек.

В прошлом месяце, сентябре, родилось 2 126 детей, в то время как скончались 2 779 человек. В августе ушли из жизни 3 144 человека, а новорожденных было 2 112.

Анализируя данные за весь год, с января 2023 года до октября в Новосибирской области скончались за 10 месяцев умерло 29 367 человек, а родилось 22 012 человек.

ЗАГС опубликовал статистику смертности за сентябрь в Новосибирской области
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Смерть#Статистика#Загс#Эмилия Губарева#Рождаемость
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