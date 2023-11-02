Места на кладбищах почти закончились в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
В мэрии Новосибирска объявили, что места на общественных кладбищах почти закончились. Проблема с заполненностью погостов стала очень актуальной, и поэтому в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства приняли решение расширить территории для захоронений.
Таким образом, площадь кладбищ «Заельцовское», «Северное», «Инское» и «Южное» должна быть увеличена. Кроме того, в настоящее время строятся колумбарные стены для размещения урн с прахом умерших, сообщает НГС.
Ранее в администрации Новосибирска было объявлено о планах увеличить площадь «Северного» кладбища на 25 тысяч квадратных метров.