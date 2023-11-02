Места на кладбищах почти закончились в Новосибирске

В мэрии Новосибирска объявили, что места на общественных кладбищах почти закончились. Проблема с заполненностью погостов стала очень актуальной, и поэтому в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства приняли решение расширить территории для захоронений.