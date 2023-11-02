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Мест мало

Места на кладбищах почти закончились в Новосибирске

2 ноября 2023, 04:49
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Мест мало
В Новосибирске практически закончились места на общественных кладбищах, поэтому власти решили увеличить площадь нескольких кладбищ и строить колумбарные стены для погребения урн с прахом умерших.

В мэрии Новосибирска объявили, что места на общественных кладбищах почти закончились. Проблема с заполненностью погостов стала очень актуальной, и поэтому в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства приняли решение расширить территории для захоронений.

Таким образом, площадь кладбищ «Заельцовское», «Северное», «Инское» и «Южное» должна быть увеличена. Кроме того, в настоящее время строятся колумбарные стены для размещения урн с прахом умерших, сообщает НГС.

Ранее в администрации Новосибирска было объявлено о планах увеличить площадь «Северного» кладбища на 25 тысяч квадратных метров.

Площадь «Северного» кладбища намерены увеличить в Новосибирске
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#Новосибирск#Мэрия#Кладбище#Эмилия Губарева#Погосты
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