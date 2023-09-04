Колумбарий за 1,8 млн рублей появится на Заельцовском кладбище в Новосибирске

В Новосибирске завершено проведение электронного аукциона на строительство колумбарной стены на Заельцовском кладбище, следует из протокола, опубликованного на портале госзакупок в понедельник, 4 сентября. В тендере, объявленном МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела „Ритуальные услуги“, участвовало два претендента, но одна заявка была отклонена, как несоответствующая конкурсным требованием. Победитель, название которого не разглашается до подписания договора, предложил выполнить контракт за 1 843 007,76 рублей при начальной цене 1 900 008 рублей.