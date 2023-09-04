Колумбарий за 1,8 млн рублей появится на Заельцовском кладбище в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
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Updated Сегодня, 08:09
В Новосибирске завершено проведение электронного аукциона на строительство колумбарной стены на Заельцовском кладбище, следует из протокола, опубликованного на портале госзакупок в понедельник, 4 сентября. В тендере, объявленном МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела „Ритуальные услуги“, участвовало два претендента, но одна заявка была отклонена, как несоответствующая конкурсным требованием. Победитель, название которого не разглашается до подписания договора, предложил выполнить контракт за 1 843 007,76 рублей при начальной цене 1 900 008 рублей.
В течение двух месяцев с момента заключения договора подрядчик должен построить кирпичную стену со скатной кровлей, в которой будет обустроено 205 ячеек для хранения урн с прахом. Общая длина стены составит 20 метров.
«Внешний вид односторонней колумбарной стены должен быть в едином стиле с имеющимся колумбарием», — говорится в описании проекта. Существующий колумбарий расположен на 102 участке Заельцовского кладбища, в районе пересечения 1-го Мочищенского и Дачного шоссе. Стоимость покупки ячейки варьируется от 7 до 16 тысяч рублей, в зависимости от ее расположения.