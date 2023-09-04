atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Проектная длина колумбарной стены - 20 метров

Колумбарий за 1,8 млн рублей появится на Заельцовском кладбище в Новосибирске

4 сентября 2023, 08:07
Фото: 1MI
Проектная длина колумбарной стены - 20 метров
Муниципалитет намерен построить на кладбище колумбарную стену для хранения более 200 урн с прахом усопших

В Новосибирске завершено проведение электронного аукциона на строительство колумбарной стены на Заельцовском кладбище, следует из протокола, опубликованного на портале госзакупок в понедельник, 4 сентября. В тендере, объявленном МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела „Ритуальные услуги“, участвовало два претендента, но одна заявка была отклонена, как несоответствующая конкурсным требованием. Победитель, название которого не разглашается до подписания договора, предложил выполнить контракт за 1 843 007,76 рублей при начальной цене 1 900 008 рублей.

В течение двух месяцев с момента заключения договора подрядчик должен построить кирпичную стену со скатной кровлей, в которой будет обустроено 205 ячеек для хранения урн с прахом. Общая длина стены составит 20 метров.

«Внешний вид односторонней колумбарной стены должен быть в едином стиле с имеющимся колумбарием», — говорится в описании проекта. Существующий колумбарий расположен на 102 участке Заельцовского кладбища, в районе пересечения 1-го Мочищенского и Дачного шоссе. Стоимость покупки ячейки варьируется от 7 до 16 тысяч рублей, в зависимости от ее расположения.

Читайте также:
Южному кладбищу в Новосибирске утвердили новые границыКакое кладбище оказалось худшим в Новосибирске — составлен рейтинг кладбищВ Омске открыли колумбарий без крематория, а урны придется вести из Новосибирска
#Общество#Новосибирск#Артем Шершнев#Кладбище#Конкурс#Колумбарий
Подпишитесь
Владимир Путин может приехать в Новосибирск в 2023 году
Сегодня, 09:13
Бабье лето в Новосибирске — когда будет и насколько будет тепло
Сегодня, 07:11
Почему дети слепнут в школе: объяснение Минздрава Новосибирской области
Сегодня, 06:37
Под Новосибирском женщина убежала от медведя в лесу
Сегодня, 06:18
Выборы губернатора дистанционно: как проголосовать через Госуслуги в Новосибирске
Сегодня, 05:37
В зоне СВО открыли избирательные участки для новосибирцев
Сегодня, 07:40