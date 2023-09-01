atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Южному кладбищу расширили границы

Южному кладбищу в Новосибирске утвердили новые границы

1 сентября 2023, 14:14
Фото: precedent.tv
Южному кладбищу расширили границы
В Новосибирске официально утверждены границы Южного кладбища. Соответствующее постановление утвердили в городской администрации.

Как сообщает precedent.tv, соответствующий документ был подписан мэром Анатолием Локтем 30 августа. Согласно решению администрации города Новосибирска, в границы Южного кладбища включили семь земельных участков общей площадью 420 671 квадратный метр.

При этом один из участков граничит с территорией гаражного кооператива «Строитель», где нынешней весной произошло масштабное затопление могил талыми водами. Происшествие стало камнем преткновения между администрацией Южного некрополя и представителями кооператива.

Опубликованы фото затопленных могил на Южном кладбище в Новосибирске
Узнать подробнее

Руководство кладбища обвинило в инциденте владельцев гаражей, которые якобы не удосужились вывести вовремя снег. При этом талые воды подтопили и гаражные боксы. В свою очередь, хозяева гаражей неоднократно раскапывали канаву, по которой вода неоднократно доходила до захоронений.

Противостояние администрации Южного кладбища и владельцев гаражей длится не первый год. Повлияет ли изменение границ некрополя на конфликт, пока неизвестно.

Могилы героев СВО на Южном кладбище губит вода и кощунство гаражных кооперативов
Узнать подробнее
Читайте также:
«Воде некуда уходить»: гаражи в Академгородке подтапливает из-за кладбища
#Новосибирск#Кладбище#Мэрия Новосибирска#Анатолий Локоть#Александр Ляхов
Подпишитесь
Скидка 8 рублей в транспорте Новосибирска начала действовать с 1 сентября 2023
Сегодня, 03:51
215 тысяч детей пошли в школу 1 сентября 2023 — Новосибирск отмечает День знаний
Сегодня, 03:07
В Новосибирске на 9 дней после гибели Евгения Пригожина исполнили музыку Вагнера
Сегодня, 09:56
«Как правильно пишется…»: 9 из 10 новосибирцев завалят этот тест в День знаний
Сегодня, 01:39
Академ. инфо: Депутат Наталья Пинус переехала из Новосибирска в Черногорию на ПМЖ
Сегодня, 04:42
Территория завода «Синар» готова к застройке 30-этажными высотками в Новосибирске
Сегодня, 06:34