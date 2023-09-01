Южному кладбищу в Новосибирске утвердили новые границы

Руководство кладбища обвинило в инциденте владельцев гаражей, которые якобы не удосужились вывести вовремя снег. При этом талые воды подтопили и гаражные боксы. В свою очередь, хозяева гаражей неоднократно раскапывали канаву, по которой вода неоднократно доходила до захоронений.