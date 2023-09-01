Южному кладбищу в Новосибирске утвердили новые границы

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Как сообщает precedent.tv, соответствующий документ был подписан мэром Анатолием Локтем 30 августа. Согласно решению администрации города Новосибирска, в границы Южного кладбища включили семь земельных участков общей площадью 420 671 квадратный метр.
При этом один из участков граничит с территорией гаражного кооператива «Строитель», где нынешней весной произошло масштабное затопление могил талыми водами. Происшествие стало камнем преткновения между администрацией Южного некрополя и представителями кооператива.
Руководство кладбища обвинило в инциденте владельцев гаражей, которые якобы не удосужились вывести вовремя снег. При этом талые воды подтопили и гаражные боксы. В свою очередь, хозяева гаражей неоднократно раскапывали канаву, по которой вода неоднократно доходила до захоронений.
Противостояние администрации Южного кладбища и владельцев гаражей длится не первый год. Повлияет ли изменение границ некрополя на конфликт, пока неизвестно.