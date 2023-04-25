Опубликованы фото затопленных могил на Южном кладбище в Новосибирске

Версии, почему так произошло, разные. Одни считают, что вода бежит со стороны кварталов, расположенных в низине, а другие, что всему виной владельцы гаражных кооперативов, которые выкопали канаву, дабы не допустить подтопление гаражей. Тем временем, вода стекает прямо на погост.