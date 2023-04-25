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Опубликованы фото затопленных могил на Южном кладбище в Новосибирске

25 апреля 2023, 05:18
Фото: "Прецедент"
Затоплено кладбище на Радоницу

В Новосибирске опубликовали фото затопленных могил на Южном кладбище

Кладбище «Южное» затопило в Новосибирске, однако мэрия назвала состояние погоста из-за паводка «удовлетворительным» и объяснила, что затопление не угрожает захоронениям участников СВО.

На Южном кладбище в Новосибирске талые воды затопили могилы - ранее местные жители опасались, что вода подберется и к могилам участников СВО. Однако мэрия опровергла, что на территории кладбища «Южное» в Советском районе подтопление угрожает захоронениям участников СВО. Администрация провела проверку затопления могил после публикации СМИ 24 апреля и оценила состояние захоронений как «удовлетворительное».

Но речь идет именно о могилах погибших в зоне спецоперации бойцов. Фото-доказательство, что на погосте все-таки затопило захоронения и неважно, чьи это могилы. Издание «Прецедент» опубликовало актуальные кадры, на которых видно несколько десятков размытых могил.

Так выглядят могилы в родительский день Так выглядят могилы в родительский день
Могилы участников СВО не затопленыМогилы участников СВО не затоплены
Так выглядят могилы в родительский день
Фото: "Прецедент", представлено героем публикации

Версии, почему так произошло, разные. Одни считают, что вода бежит со стороны кварталов, расположенных в низине, а другие, что всему виной владельцы гаражных кооперативов, которые выкопали канаву, дабы не допустить подтопление гаражей. Тем временем, вода стекает прямо на погост.

Обращение в надзорные органы тоже не помогло: установить, кто вырыл канаву, не удалось. На кладбище проводят откачку воды, но и это не приносит результата.

Родственники погибших бойцов на СВО боятся затопления могил в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Могила#Кладбище#Участник СВО#Общество#Город#Потоп#Новосибирск
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