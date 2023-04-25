Опубликованы фото затопленных могил на Южном кладбище в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
На Южном кладбище в Новосибирске талые воды затопили могилы - ранее местные жители опасались, что вода подберется и к могилам участников СВО. Однако мэрия опровергла, что на территории кладбища «Южное» в Советском районе подтопление угрожает захоронениям участников СВО. Администрация провела проверку затопления могил после публикации СМИ 24 апреля и оценила состояние захоронений как «удовлетворительное».
Но речь идет именно о могилах погибших в зоне спецоперации бойцов. Фото-доказательство, что на погосте все-таки затопило захоронения и неважно, чьи это могилы. Издание «Прецедент» опубликовало актуальные кадры, на которых видно несколько десятков размытых могил.
Версии, почему так произошло, разные. Одни считают, что вода бежит со стороны кварталов, расположенных в низине, а другие, что всему виной владельцы гаражных кооперативов, которые выкопали канаву, дабы не допустить подтопление гаражей. Тем временем, вода стекает прямо на погост.
Обращение в надзорные органы тоже не помогло: установить, кто вырыл канаву, не удалось. На кладбище проводят откачку воды, но и это не приносит результата.