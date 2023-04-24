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Родственники погибших бойцов на СВО боятся затопления могил в Новосибирске

24 апреля 2023, 06:22
Фото: 1MI
На кладбище продолжается таяние снега

В Новосибирске родственники погибших бойцов на СВО боятся затопления могил

В Новосибирске возникла проблема, связанная с риском затопления могил на Южном кладбище.

Захоронения участников СВО могут оказаться особенно уязвимыми из-за весеннего паводка. В прошлом году объем дождевых осадков и талых вод привел к потопу на кладбище, и насосами пришлось откачивать воду из могил.

Этой весной условия могут оказаться ещё хуже. Жители Новосибирска, имеющие родственников погибших в СВО, не согласны, что такие проблемы возникают на кладбище.

Риск затопления могил возникает из-за невывоза снега и сугробов со стоянок гаражных кооперативов, которые находятся рядом с кладбищем, пишет «Прецедент». Тем не менее, представители кладбища и гаражных кооперативов не пришли к общему мнению по поводу решения этой проблемы.

Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Виталий Витухин подчеркнул, что выполняются мероприятия по устранению причин затопления. Несмотря на это, общественность опасается возможных последствий, которые оказывают влияние на сохранность кладбища и памятников бойцам СВО.

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#Могила#Кладбище#Паводок#Общество#Город#Новосибирск#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Эмилия Губарева
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