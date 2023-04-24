Родственники погибших бойцов на СВО боятся затопления могил в Новосибирске

Риск затопления могил возникает из-за невывоза снега и сугробов со стоянок гаражных кооперативов, которые находятся рядом с кладбищем, пишет «Прецедент». Тем не менее, представители кладбища и гаражных кооперативов не пришли к общему мнению по поводу решения этой проблемы.