Родственники погибших бойцов на СВО боятся затопления могил в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Захоронения участников СВО могут оказаться особенно уязвимыми из-за весеннего паводка. В прошлом году объем дождевых осадков и талых вод привел к потопу на кладбище, и насосами пришлось откачивать воду из могил.
Этой весной условия могут оказаться ещё хуже. Жители Новосибирска, имеющие родственников погибших в СВО, не согласны, что такие проблемы возникают на кладбище.
Риск затопления могил возникает из-за невывоза снега и сугробов со стоянок гаражных кооперативов, которые находятся рядом с кладбищем, пишет «Прецедент». Тем не менее, представители кладбища и гаражных кооперативов не пришли к общему мнению по поводу решения этой проблемы.
Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Виталий Витухин подчеркнул, что выполняются мероприятия по устранению причин затопления. Несмотря на это, общественность опасается возможных последствий, которые оказывают влияние на сохранность кладбища и памятников бойцам СВО.