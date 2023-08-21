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Владельцы гаражей жалуются на подтопления

«Воде некуда уходить»: гаражи в Академгородке подтапливает из-за кладбища

21 августа 2023, 08:16
Фото: 1MI
Владельцы гаражей жалуются на подтопления
Владельцы гаражных кооперативов в Академгородке жалуются, что их участки постоянно подтапливает. Они винят в этом администрацию Южного кладбища.

Как рассказали сибиряки «НГС Новосибирск», подтапливать земельные участки начало в июне. Подтопление совпало с проведением земляных работ администрацией Южного кладбища. До реконструкции якобы вся вода уходила исключительно в канаву, которую неблагоразумно засыпали.

Одним из недавних примеров стал разгул стихии на прошлой неделе, когда в Новосибирске бушевали ливни. В результате была затоплена часть гаражного общества — в частности, погреба, смотровые ямы и технические этажи. Всего пострадали тридцать человек

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Как утверждают в кооперативе, несколько лет назад часть земли была передана с баланса СО РАН мэрии, которая решила отдать ее администрации Южного кладбища. В рамках расширения территории и начались земляные работы, которые привели к постоянному подтоплению. Сейчас собственники собирают деньги на создание ливневой канавы и намерены обращаться с жалобами в прокуратуру и непосредственно мэру Анатолию Локтю.

Корреспондентом Atas.info направлен запрос в администрацию Новосибирска для прояснения ситуации по реконструкции Южного кладбища.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Кладбище#Подтопление#Гаражи#Гаражный комплекс
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