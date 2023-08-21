«Воде некуда уходить»: гаражи в Академгородке подтапливает из-за кладбища

Как утверждают в кооперативе, несколько лет назад часть земли была передана с баланса СО РАН мэрии, которая решила отдать ее администрации Южного кладбища. В рамках расширения территории и начались земляные работы, которые привели к постоянному подтоплению. Сейчас собственники собирают деньги на создание ливневой канавы и намерены обращаться с жалобами в прокуратуру и непосредственно мэру Анатолию Локтю.