«Воде некуда уходить»: гаражи в Академгородке подтапливает из-за кладбища

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Как рассказали сибиряки «НГС Новосибирск», подтапливать земельные участки начало в июне. Подтопление совпало с проведением земляных работ администрацией Южного кладбища. До реконструкции якобы вся вода уходила исключительно в канаву, которую неблагоразумно засыпали.
Одним из недавних примеров стал разгул стихии на прошлой неделе, когда в Новосибирске бушевали ливни. В результате была затоплена часть гаражного общества — в частности, погреба, смотровые ямы и технические этажи. Всего пострадали тридцать человек
Как утверждают в кооперативе, несколько лет назад часть земли была передана с баланса СО РАН мэрии, которая решила отдать ее администрации Южного кладбища. В рамках расширения территории и начались земляные работы, которые привели к постоянному подтоплению. Сейчас собственники собирают деньги на создание ливневой канавы и намерены обращаться с жалобами в прокуратуру и непосредственно мэру Анатолию Локтю.
Корреспондентом Atas.info направлен запрос в администрацию Новосибирска для прояснения ситуации по реконструкции Южного кладбища.