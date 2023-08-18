«Чем плоха другая дорога?»: новосибирцы возмущаются сносом гаражей из-за бойца СВО

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Как сообщает Сиб. фм, инцидент произошел в селе Верх-Тула. По их словам, в свое время им выделили место под 20 строений и дали разрешительные документы. Но позже по соседству поселился боец СВО с семьей, которому нужен выезд из дома.
«У него есть выезд, но с другой стороны. И чем эта дорога плоха? Нам гаражи даже некуда поставить», — заявляют представители инициативной группы сельчан.
Однако у администрации Верх-Тулинского сельсовета другое мнение. Глава Майя Соболек заявляет, что, во-первых, уберут только три гаража, а, во-вторых, не снесут, а перенесут в другое место. Более того, чиновники готовы оплатить услуги погрузчика, несмотря на незаконность постройки. Вся шумиха якобы возникла из-за недостоверной информации.
Сейчас боец находится в зоне СВО и конфликт поутих. Возникнет ли он вновь, пока неизвестно.