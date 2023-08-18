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Гаражи стали камнем преткновения

«Чем плоха другая дорога?»: новосибирцы возмущаются сносом гаражей из-за бойца СВО

18 августа 2023, 06:22
Фото: Сиб. фм
Гаражи стали камнем преткновения
В Новосибирской области разгорается скандал из-за гаражей. По мнению местных жителей, их заставляют сносить из-за неудобства участника СВО.

Как сообщает Сиб. фм, инцидент произошел в селе Верх-Тула. По их словам, в свое время им выделили место под 20 строений и дали разрешительные документы. Но позже по соседству поселился боец СВО с семьей, которому нужен выезд из дома.

«У него есть выезд, но с другой стороны. И чем эта дорога плоха? Нам гаражи даже некуда поставить», — заявляют представители инициативной группы сельчан.

Однако у администрации Верх-Тулинского сельсовета другое мнение. Глава Майя Соболек заявляет, что, во-первых, уберут только три гаража, а, во-вторых, не снесут, а перенесут в другое место. Более того, чиновники готовы оплатить услуги погрузчика, несмотря на незаконность постройки. Вся шумиха якобы возникла из-за недостоверной информации.

Сейчас боец находится в зоне СВО и конфликт поутих. Возникнет ли он вновь, пока неизвестно.

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#Александр Ляхов#Участник СВО#Гаражи#Сельсовет#Общество#Новосибирская область
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