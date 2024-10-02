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Сельсовет

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Адвокат-депутат лишился мандата в Новосибирской области
Юрист был избран в один из сельских советов, но такое совмещение занятий незаконно, рассказали в прокуратуре.
2 октября, 10:41
Главу сельсовета в Новосибирской области осудили за махинации с бюджетом
Слишком мягкий приговор бывшему главе Озеро-Карачинского сельсовета не устроил прокуратуру, сообщили в региональном судебном департаменте
17 июля, 11:31
2023
«Чем плоха другая дорога?»: новосибирцы возмущаются сносом гаражей из-за бойца СВО
В Новосибирской области разгорается скандал из-за гаражей. По мнению местных жителей, их заставляют сносить из-за неудобства участника СВО.
18 августа 2023, 06:22
Подозрение в мошенничестве: в Новосибирске задержан экс-глава Мичуринского сельсовета
27 апреля 2023, 04:09

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