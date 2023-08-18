Под Новосибирском родители погибшего на СВО героя делят в суде посмертную выплату

В Барабинском районе НСО родители погибшего бойца, участвовавшего в специальной операции, обратились в суд, чтобы разделить «посмертную» выплату, которую государство должно им предоставить. Предполагается, что это будет около 5 миллионов рублей. Судебное разбирательство по этому вопросу назначено на 20 сентября и будет проводиться Барабинским районным судом, как сообщает пресс-служба суда.