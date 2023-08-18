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Деньги должны достаться родителям

Под Новосибирском родители погибшего на СВО героя делят в суде посмертную выплату

18 августа 2023, 03:40
Фото: Midjourney
Деньги должны достаться родителям
Мать погибшего на СВО бойца хочет лишить его отца права на получение посмертной выплаты в размере 5 млн. рублей.

В Барабинском районе НСО родители погибшего бойца, участвовавшего в специальной операции, обратились в суд, чтобы разделить «посмертную» выплату, которую государство должно им предоставить. Предполагается, что это будет около 5 миллионов рублей. Судебное разбирательство по этому вопросу назначено на 20 сентября и будет проводиться Барабинским районным судом, как сообщает пресс-служба суда.

По данным дела, мать погибшего бойца требует лишить его отца права на получение этих денег, так как он много лет назад оставил семью и не заботился о воспитании сына.

Развод супругов произошел в июне 1995 года, после чего отец не жил с сыном, надлежащим образом не выплачивал алименты и не интересовался его жизнью. По мнению матери бойца, он не имеет права получить единовременную выплату, которая положена родителям погибшего воина поровну.

Опубликованы фото погибших на СВО бойцов из Новосибирской области в июле 2023 года
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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Общество#Суд#Участник СВО
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