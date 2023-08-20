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Кладбище под Новосибирском.

Какое кладбище оказалось худшим в Новосибирске — составлен рейтинг кладбищ

20 августа 2023, 06:24
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Кладбище под Новосибирском.
Горожане оставляют в 2GIS отзывы не только на магазины и поликлиники — у кладбищ тоже есть отзывы. Судя по рейтингу на основе этих отзывов лучшими кладбищами в Новосибирске являются Заельцовское и Кудряшовское. Худшим стало Северное кладбище.

В публикации «АиФ-Новосибирск» представлен рейтинг худших кладбищ города, основанный на отзывах пользователей сервиса «2ГИС». Всего под Новосибирском расположено восемь кладбищ.

Согласно отзывам, самым низким рейтингом обладает Северное кладбище, получившее оценку 1,8 балла. Новосибирцы очень недовольны тем, что на территории кладбища нет туалета, к тому же персонал кладбища относится к посетителям неуважительно. Кроме того, новосибирцы негодуют по поводу высоких цен на снос аварийных деревьев, за это взимается от восьми до десяти тысяч рублей. Люди считают, что работники кладбища идут на обман ради денег.

Южное кладбище получило оценку 2,4 балла, поскольку у людей возникают проблемы с постоянными затоплениями. Кладбище Клещихинское было оценено на 2,5 балла, так как там периодически воруют цветы и венки, которые потом перепродают у входа. Возмущение местных жителей вызывает поведение некоторых мигрантов, которые сидят на оградах, ставят ноги на надгробья и крадут еду со могил.

Заельцовское кладбище и Кудряшовское кладбище получили наибольший рейтинг среди худших кладбищ Новосибирска — 2,8 балла. На Заельцовском кладбище горожане возмущаются наличием бродячих собак, аварийных деревьев, здесь воруют не только еду, но и чугунные ограды с могил. Кудряшовское кладбище, судя по отзывам, отличилось нехваткой мусорных контейнеров и неудобным графиком работы.

Фотосессия на кладбище возмутила новосибирцев
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Новосибирцы возмущены фотосессией, которую подростки устроили на одном из кладбищ под Новосибирском.

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