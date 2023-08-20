Какое кладбище оказалось худшим в Новосибирске — составлен рейтинг кладбищ

Согласно отзывам, самым низким рейтингом обладает Северное кладбище, получившее оценку 1,8 балла. Новосибирцы очень недовольны тем, что на территории кладбища нет туалета, к тому же персонал кладбища относится к посетителям неуважительно. Кроме того, новосибирцы негодуют по поводу высоких цен на снос аварийных деревьев, за это взимается от восьми до десяти тысяч рублей. Люди считают, что работники кладбища идут на обман ради денег.