Могилы героев СВО на Южном кладбище губит вода и кощунство гаражных кооперативов

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
«Участок для отгрузки талых вод раньше находился в лесу. Но три года назад его прирезали к территории кладбища. Теперь на четырех гектарах проводятся плановые захоронения, а в прошлом году там создали Аллею Славы для похорон участников специальной военной операции», - цитирует precedent.tv директора МКУ «Ритуальные услуги» Бориса Журавлева.
Несмотря на расширение кладбища, гаражные кооперативы «Строитель» и «Металлист» продолжили считать участок своей вотчиной и по-прежнему вывозят туда талые воды. Подтаявший снег стекает к кладбищенской земле, что уже привело к подтоплению могил в прошлом году и недовольству родственников умерших. Дирекция некрополя пыталась принять меры благодаря созданию земляного вала, но в кооперативах попросту проигнорировали дамбу и прорыли глубокую канаву, куда теперь и стекает снег.
Подобное кощунство пытались пресечь благодаря обращению в контролирующие органы, прокуратуру, полицию и районную администрацию. Однако все ограничилось беседой с участковым уполномоченным, а виновника возмутительного инцидента с ямой пока установить не удалось. Сейчас администрация кладбища пытается закопать ее своими силами.
Дирекция некрополя подчеркивает, что подтопление и фактическое уничтожение Аллеи Славы в память погибших в зоне СВО вполне реальна. Ситуацию усугубляет традиционная весенняя грязь.
Стоит отметить, что весенний потоп характерен для некрополя на территории Академгородка. Многие новосибирцы вынуждены самостоятельно восстанавливать могилы близких и устанавливать оградки. При этом мест под новые захоронения очень мало, а расстояние между ними минимальное.
Напомним, что Новосибирск уже начало подтапливать. По данным мэрии, вода в областной центр приходила больше ста раз.