Могилы героев СВО на Южном кладбище губит вода и кощунство гаражных кооперативов

Несмотря на расширение кладбища, гаражные кооперативы «Строитель» и «Металлист» продолжили считать участок своей вотчиной и по-прежнему вывозят туда талые воды. Подтаявший снег стекает к кладбищенской земле, что уже привело к подтоплению могил в прошлом году и недовольству родственников умерших. Дирекция некрополя пыталась принять меры благодаря созданию земляного вала, но в кооперативах попросту проигнорировали дамбу и прорыли глубокую канаву, куда теперь и стекает снег.