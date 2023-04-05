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Могилы героев СВО на Южном кладбище губит вода и кощунство гаражных кооперативов

5 апреля 2023, 11:34
Фото: precedent.tv
Могилы могут оказаться под водой

В Новосибирске могилы героев СВО на Южном кладбище оказались под угрозой затопления

Участок на Южном кладбище для захоронений участников СВО грозит оказаться под талыми водами из-за наплевательского отношения гаражных кооперативов. Его представители отгружают снег прямо к некрополю, невзирая на протесты дирекции. При этом обращения в инстанции пока безрезультатны.
«Участок для отгрузки талых вод раньше находился в лесу. Но три года назад его прирезали к территории кладбища. Теперь на четырех гектарах проводятся плановые захоронения, а в прошлом году там создали Аллею Славы для похорон участников специальной военной операции», - цитирует precedent.tv директора МКУ «Ритуальные услуги» Бориса Журавлева.
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Несмотря на расширение кладбища, гаражные кооперативы «Строитель» и «Металлист» продолжили считать участок своей вотчиной и по-прежнему вывозят туда талые воды. Подтаявший снег стекает к кладбищенской земле, что уже привело к подтоплению могил в прошлом году и недовольству родственников умерших. Дирекция некрополя пыталась принять меры благодаря созданию земляного вала, но в кооперативах попросту проигнорировали дамбу и прорыли глубокую канаву, куда теперь и стекает снег.

Подобное кощунство пытались пресечь благодаря обращению в контролирующие органы, прокуратуру, полицию и районную администрацию. Однако все ограничилось беседой с участковым уполномоченным, а виновника возмутительного инцидента с ямой пока установить не удалось. Сейчас администрация кладбища пытается закопать ее своими силами.

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Дирекция некрополя подчеркивает, что подтопление и фактическое уничтожение Аллеи Славы в память погибших в зоне СВО вполне реальна. Ситуацию усугубляет традиционная весенняя грязь.

Стоит отметить, что весенний потоп характерен для некрополя на территории Академгородка. Многие новосибирцы вынуждены самостоятельно восстанавливать могилы близких и устанавливать оградки. При этом мест под новые захоронения очень мало, а расстояние между ними минимальное.

Напомним, что Новосибирск уже начало подтапливать. По данным мэрии, вода в областной центр приходила больше ста раз.

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#Новосибирск#Спецоперация#Кладбище#Память#Гаражи
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