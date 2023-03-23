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Published Сегодня, 08:35

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Updated Сегодня, 08:50

«Дед лежит, не жалуется»: новосибирцы нашли самое худшее кладбище в городе

23 марта 2023, 08:35
Фото: 1MI
Худшим стало Северное кладбище

Новосибирцы в 2GIS составили рейтинг лучших и худших кладбищ в городе

Пользователи сервиса 2ГИС оценили городские кладбища в Новосибирске – ни одно не получило высшую оценку.

Всего в Новосибирске восемь кладбищ - Заельцовское, Гусинобродское, Клещихинское, Инское, Северное, Южное, Кудряшовское, Чемское.

Гусинобродское кладбище оказалось лучшим среди других – в неофициальном рейтинге 2GIS оно получило 3,5 баллов из 5 возможных. По отзывам пользователей, на погосте всегда чисто и администрация оперативно помогает с вопросами. Однако некоторые сибиряки все же жалуются на грязь весной и осенью и трудности с проездом.

Заельцовское кладбище оказалось на втором месте, получив 3 балла. Горожане жалуются на мусор, воровство из машин и игнорирование администрации.

Кудряшовское кладбище получило 2,8 балла – пользователи сетуют, что администрация якобы собирает деньги за все. Другая часть новосибирцев отмечает ухоженность и обустроенность кладбища.

А вот самым худшим горожане считают Северное кладбище – рейтинг 1,1 балл. В отзывах жалуются на хамское отношение сотрудников и вымогательстве денег.

Нашлись и самые забавные комментарии:

«Замечательное место! Дед лежит уже 10 лет и не жалуется»;
«Кладбище хорошее, рекомендую. Если телефон мне в гроб положат, может, дополню отзыв».
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#Эмилия Губарева#Кладбище#Общество#Город#Новосибирск
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