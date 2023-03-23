Гусинобродское кладбище оказалось лучшим среди других – в неофициальном рейтинге 2GIS оно получило 3,5 баллов из 5 возможных. По отзывам пользователей, на погосте всегда чисто и администрация оперативно помогает с вопросами. Однако некоторые сибиряки все же жалуются на грязь весной и осенью и трудности с проездом.