Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Всего в Новосибирске восемь кладбищ - Заельцовское, Гусинобродское, Клещихинское, Инское, Северное, Южное, Кудряшовское, Чемское.
Гусинобродское кладбище оказалось лучшим среди других – в неофициальном рейтинге 2GIS оно получило 3,5 баллов из 5 возможных. По отзывам пользователей, на погосте всегда чисто и администрация оперативно помогает с вопросами. Однако некоторые сибиряки все же жалуются на грязь весной и осенью и трудности с проездом.
Заельцовское кладбище оказалось на втором месте, получив 3 балла. Горожане жалуются на мусор, воровство из машин и игнорирование администрации.
Кудряшовское кладбище получило 2,8 балла – пользователи сетуют, что администрация якобы собирает деньги за все. Другая часть новосибирцев отмечает ухоженность и обустроенность кладбища.
А вот самым худшим горожане считают Северное кладбище – рейтинг 1,1 балл. В отзывах жалуются на хамское отношение сотрудников и вымогательстве денег.
Нашлись и самые забавные комментарии:
«Замечательное место! Дед лежит уже 10 лет и не жалуется»;
«Кладбище хорошее, рекомендую. Если телефон мне в гроб положат, может, дополню отзыв».
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