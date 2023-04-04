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За неделю Новосибирск подтапливало 115 раз

4 апреля 2023, 08:42
Фото: 1MI
В Новосибирске готовятся к паводку

В Новосибирске за неделю зафиксировали 115 подтоплений

В Новосибирске за неделю зафиксировали 115 случаев подтопления. Это объясняется активным таянием снега. Об этом сообщили в администрации Новосибирска.
«С 26 марта по сегодняшний день произошли подтопления придомовых территорий многоквартирных жилых домов, частного сектора и дорожной инфраструктуры города Новосибирска. Всего зафиксировано 115 случаев», - цитирует ТАСС руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами новосибирской мэрии Сергея Куценко.

Из-за таяния снега подтопило одиннадцать многоквартирных домов и 85 частных. Также вода девятнадцать раз выходила на проезжую часть. Наибольшую угрозу для города сейчас представляют подтопление пониженных участков местности, хозяйственных построек и подвалов частных домов.

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При этом вскрытие рек в Новосибирской области предполагается на неделю раньше срока в конце первой декады апреля. Под угрозой затопления может оказаться более трех тысяч домов в десяти населенных пунктах.

Напомним, что синоптики назвали сценарий паводка в Новосибирской области. Худший вариант прогнозируется на вторую половину апреля.

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#Новосибирск#Город#Мэрия Новосибирска#Паводок#Природа
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