За неделю Новосибирск подтапливало 115 раз

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Published Сегодня, 08:42
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«С 26 марта по сегодняшний день произошли подтопления придомовых территорий многоквартирных жилых домов, частного сектора и дорожной инфраструктуры города Новосибирска. Всего зафиксировано 115 случаев», - цитирует ТАСС руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами новосибирской мэрии Сергея Куценко.
Из-за таяния снега подтопило одиннадцать многоквартирных домов и 85 частных. Также вода девятнадцать раз выходила на проезжую часть. Наибольшую угрозу для города сейчас представляют подтопление пониженных участков местности, хозяйственных построек и подвалов частных домов.
При этом вскрытие рек в Новосибирской области предполагается на неделю раньше срока в конце первой декады апреля. Под угрозой затопления может оказаться более трех тысяч домов в десяти населенных пунктах.
Напомним, что синоптики назвали сценарий паводка в Новосибирской области. Худший вариант прогнозируется на вторую половину апреля.