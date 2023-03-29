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Published Сегодня, 05:17

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Updated Сегодня, 05:52

Новосибирск готовится к паводку и пожароопасному сезону

29 марта 2023, 05:17
Фото: Мария Рудакова / 1MI
Сформировано 183 бригады для предотвращения разрушений городских коммуникаций, домов и дорог паводковыми водами.
Насколько Новосибирск готов к возможным паводкам и пожароопасному весеннему сезону, рассмотрели на комиссии по предупреждению и<br/> ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Мероприятия по пропуску паводковых вод в весенне-летний период 2023 

План мероприятия по пропуску паводковых вод проработали в мэрии Новосибирска. Большая часть мероприятий в этом направлении уже проведена. Как рассказал вице-мэр Геннадий Захаров:

«Основные мероприятия выполнены до 14 марта. Особое внимание у делено очистке мусора входных оголовков коллекторов малых рек, колодцев, перепусков, проверке русел малых рек и уровню воды в них».

Во время второй волны паводка, предположительно в конце мая, начале июня особое внимание будет уделено коллекторам в районе дачных обществ Советского, Кировского и Первомайского районов.

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Более точные даты схода паводковых вод будут известны в начале апреля, сообщил Сергей Куценко руководитель департамента по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска. Также он сообщил, что на сегодня проверены все опасные для подтопления участки, администрации районов оперативно реагируют на обращения жителей. Уровень воды на конец марта в малых реках низкий, уровень воды в районе дамбы на реке Тула возле поселков 8 марта и Верх-Тула постоянно контролируется.

Новосибирск готов к сходу паводковых вод: созданы 183 бригады для аварийно-
восстановительных работ, проверены необходимые запасы песка и щебня, откачивающие устройства, в том числе, помпы и насосы в количестве 219 штук проверены и готовы к работе. Сотрудники бригад проверили и очистили 355 ливнеприемников (это 81% от расположенных на территории придомовых территорий ливнеприемников).

Вторая волна паводка ожидается в конце мая.
Фото: Мария Рудакова / 1MI

Дорожными службами проверены ливнеприемники и коллекторы на ул. Курчатова, Мясникова, Залесского, на перекрестке ул. Никитина и Автогенной. Расконсервировано 1305 дождепреемников, вывезено 56 кубометров снега с 40 участком магистральных дорог.

Мониторинг гидротехнического сооружения на реке Ельцовка-2 в районе оз. Спартак осуществляется муниципальным предприятием "МетроМиР".

Апрель - пожароопасный период в Новосибирской области.
Фото: 1MI

Предотвращение пожаров в пожароопасный весенний период 2023 года

О том, что начало апреля в Новосибирске всегда сопряжено с ростом пожаров в связи со сжиганием мусора и сухостоя, напомнил Александр Ерохин, замначальника департамента по ЧС и взаимодействию с административными органами:

«В связи с этим, планируется проводить инструктажи с гражданами индивидуальной жилой застройки и садоводческих обществ, организовать ежедневное патрулирование территорий. Главная задача — провести пожароопасный период в контролируемом режиме, обеспечить высокий уровень безопасности населения города».

Противопожарное оборудование и средства пожаротушения, инвентарь МАУ «Горзеленхоз» в ближайшее время подлежат проверке.

Запланировано проведение инструктажа граждан и проверка противопожарного оборудования в Новосибирской области.
Фото: 1MI

На заседании были озвучены планы ремонта 146 км дорог противопожарного назначения. Также планируется отремонтировать два подъезда к источникам противопожарного водоснабжения на специальных пожарных водоемах. Запланирована проверка шести систем обнаружения лесных пожаров с использованием наземных средств телевизионных установок, будут установлены предупредительные аншлаги.

На въезде в лес будут оборудованы минерализованные полосы протяженностью 170 км и и установлены ограждения протяженностью 240 п.м. Как отметил Вадим Полещук, начальник управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска: «Все средства для тушения лесов в наличии и находятся в работоспособном состоянии».

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Противопожарная подготовка будет усилена, тем более, что ученые-климактологи предполагают увеличение риска пожаров в Сибири.

#Ольга Храмушкина#Пожар#Пожарные машины#Паводок#Мэрия Новосибирска#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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