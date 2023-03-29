Более точные даты схода паводковых вод будут известны в начале апреля, сообщил Сергей Куценко руководитель департамента по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска. Также он сообщил, что на сегодня проверены все опасные для подтопления участки, администрации районов оперативно реагируют на обращения жителей. Уровень воды на конец марта в малых реках низкий, уровень воды в районе дамбы на реке Тула возле поселков 8 марта и Верх-Тула постоянно контролируется.