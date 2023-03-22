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Updated Сегодня, 09:40

Эксперты встревожены нервозностью климата и риском пожаров в Сибири

22 марта 2023, 09:38
Фото: 1MI
В Сибири растет риск возникновения лесных пожаров.
Пресс-конференция о проектах НОЦ "Енисейская Сибирь" прошла в представительстве ТАСС в Новосибирске. Ученые из Красноярска, Норильска, Абакана и Республики Тыва рассказали о проблемах изменения климата - нервозности климата, сильных ветрах и риске пожаров.

Ученые оценили 24 риска климатических изменений. «Самыми высокими рисками для Сибири оказались нервозность климата, большие перепады температур, сильные ветра, увеличение числа пожаров,» — рассказал директор НОЦ «Енисейская Сибирь» Сергей Верховец.

Нервозность климата — это когда для оценки погоды становятся неприменимы средние показатели. То есть, если в определенный день температура воздуха за последние несколько десятилетий была -3°C, то сейчас в этот же день она может быть и -10°C и +25°C, то есть климат становится слабо предсказуемым.

«Локальным риском для сибирских лесов является повреждение огромных массивов деревьев шелкопрядниками, в связи с чем деловая древесина становится непригодной для использования», — рассказал о территориальных экологических проблемах директор института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета Владимир Шишов.

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В качестве решения проблем ученые рассказали о таких направлениях, как создание мобильного комплекса для тушения лесных пожаров. Это разработка ученых из Красноярска. Комплекс позволяет отслеживать местоположение и состояние людей, работающих на тушении лесных пожаров. Рослесхоз заинтересовался этой разработкой. Также речь зашла о карбоновых полигонах - территориях для моделирования воздействия и поглощения парниковых газов. 

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#Ольга Храмушкина#Лес#Пожар#Климат#Общество#Экология#Погода#Новосибирск#Новосибирская область
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