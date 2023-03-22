Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Ученые оценили 24 риска климатических изменений. «Самыми высокими рисками для Сибири оказались нервозность климата, большие перепады температур, сильные ветра, увеличение числа пожаров,» — рассказал директор НОЦ «Енисейская Сибирь» Сергей Верховец.
Нервозность климата — это когда для оценки погоды становятся неприменимы средние показатели. То есть, если в определенный день температура воздуха за последние несколько десятилетий была -3°C, то сейчас в этот же день она может быть и -10°C и +25°C, то есть климат становится слабо предсказуемым.
«Локальным риском для сибирских лесов является повреждение огромных массивов деревьев шелкопрядниками, в связи с чем деловая древесина становится непригодной для использования», — рассказал о территориальных экологических проблемах директор института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета Владимир Шишов.
В качестве решения проблем ученые рассказали о таких направлениях, как создание мобильного комплекса для тушения лесных пожаров. Это разработка ученых из Красноярска. Комплекс позволяет отслеживать местоположение и состояние людей, работающих на тушении лесных пожаров. Рослесхоз заинтересовался этой разработкой. Также речь зашла о карбоновых полигонах - территориях для моделирования воздействия и поглощения парниковых газов.
Для исследования цикличности климата Южной Сибири применяется синхротронное излучение.