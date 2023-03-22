Нервозность климата — это когда для оценки погоды становятся неприменимы средние показатели. То есть, если в определенный день температура воздуха за последние несколько десятилетий была -3°C, то сейчас в этот же день она может быть и -10°C и +25°C, то есть климат становится слабо предсказуемым.