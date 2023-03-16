atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Министр экологии выложил видео, как стадо лосей переходит шоссе под Новосибирском

16 марта 2023, 10:07
Фото: кадр из видео Евгения Шестернина
Лоси выбежали на дорогу под Новосибирском
Появилось видео с огромным стадом лосей, перебегающих дорогу под Новосибирском. Его опубликовал своем Telegram-канале глава Минприроды региона Евгений Шестернин.
«На каждое видео с лосями, переходящими дорогу, найдется видео с еще большим количеством лосей, переходящих дорогу», - подписал ролик министр.

В ведомстве рассказали Atas.info, что этот случай произошел на днях в одном из районов региона. На кадрах видно, как целое стадо храбрых лосей мчится по заснеженному полю, потом они выбегают на дорогу, где на встречу к ним едет автомобиль.

«Лосей видели в Здвинском районе региона на этой неделе», - уточнил Евгений Шестернин.
Лоси выбежали на дорогу под Новосибирском
Видео: кадр из видео Евгения Шестернина

Вероятно, в природе началась весенняя миграция лосей. Снег осел и самцы двинулись на поиски новых мест обитания.

Лоси лижут соль на новосибирских дорогах
Узнать подробнее
Читайте также:
В заповедных лесах 4-кратный рост численности лосей и 2-кратный - сибирских косульЗа убийство трех лосей экс-глава Убинского района НСО отдал 800 тысяч рублей
#Алина Шефер#Лоси#Новосибирск#Новосибирская область#Экология#Животные#Министр#Евгений Шестернин#Видео
Подпишитесь
«Новосибирск-мальчик не похож на сибиряка»: реальный фотограф об образе от нейросети
Сегодня, 02:55
«Штрафы по кругу за брак»: сотрудники Wildberries из Новосибирска о забастовке коллег
Вчера, 10:08
Студенты НГТУ в Новосибирске получили уведомления о вызове в военкомат
Сегодня, 01:49
В Новосибирске объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда
Вчера, 01:32
В Новосибирске мать гуляла с дочкой в летнем платье – на улице было +8 ℃
Сегодня, 01:31
Услышьте нас: жители Искитима против Исправительного центра!
Вчера, 03:23