Министр экологии выложил видео, как стадо лосей переходит шоссе под Новосибирском

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
«На каждое видео с лосями, переходящими дорогу, найдется видео с еще большим количеством лосей, переходящих дорогу», - подписал ролик министр.
В ведомстве рассказали Atas.info, что этот случай произошел на днях в одном из районов региона. На кадрах видно, как целое стадо храбрых лосей мчится по заснеженному полю, потом они выбегают на дорогу, где на встречу к ним едет автомобиль.
«Лосей видели в Здвинском районе региона на этой неделе», - уточнил Евгений Шестернин.
Вероятно, в природе началась весенняя миграция лосей. Снег осел и самцы двинулись на поиски новых мест обитания.