За убийство трех лосей экс-глава Убинского района НСО отдал 800 тысяч рублей

В ведомстве имя нарушителя не назвали, однако, по данным осведомлённых источников НГС, это экс-глава района Олег Конюк. В декабре 2018 года его и других браконьеров осудили за незаконную охоту и убийство лосихи и двух лосят. Судебный процесс растянулся на пару лет. В итоге суд принял решение – всем троим назначить штраф в размере 800 тысяч рублей.