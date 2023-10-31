Площадь «Северного» кладбища намерены увеличить в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
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Updated Сегодня, 02:27
Планируется расширение площади кладбища «Северное» в Калининском районе. Власти города предложили увеличить его территорию на почти 25 тысячи квадратных метров. Это предложение было опубликовано на сайте «Электронная демократия».
В соответствии с представленными документами, департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства просит разрешения на изменение использования участка.
Планируется изменить зонирование территории с мест отдыха и оздоровления на места для ритуальной деятельности, включая кладбища, крематории, захоронения, колумбарии и административные здания.
Предполагается, что для расширения общественного кладбища «Северное» в Новосибирске будет выделен земельный участок площадью 24 695 квадратных метров.