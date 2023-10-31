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Кладбище будет шире

Площадь «Северного» кладбища намерены увеличить в Новосибирске

31 октября 2023, 02:25
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Кладбище будет шире
Мэрия Новосибирска планирует увеличить площадь кладбища «Северное» на 25 тысяч квадратных метров.

Планируется расширение площади кладбища «Северное» в Калининском районе. Власти города предложили увеличить его территорию на почти 25 тысячи квадратных метров. Это предложение было опубликовано на сайте «Электронная демократия».

В соответствии с представленными документами, департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства просит разрешения на изменение использования участка.

Планируется изменить зонирование территории с мест отдыха и оздоровления на места для ритуальной деятельности, включая кладбища, крематории, захоронения, колумбарии и административные здания.

Предполагается, что для расширения общественного кладбища «Северное» в Новосибирске будет выделен земельный участок площадью 24 695 квадратных метров.

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#Новосибирск#Мэрия#Эмилия Губарева
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