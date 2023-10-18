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В ДТП на дорогах Новосибирской области погибли 200 человек

В ДТП на дорогах Новосибирской области погибли 200 человек

18 октября 2023, 03:37
Фото: 1MI
Количество аварий в Новосибирской области за первые девять месяцев 2023 года увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом и достигло более 1800. Глава Управления ГИБДД ГУВД МВД по региону, Александр Бабенков, сообщил об этом на заседании транспортного комитета Заксобрания.

Количество погибших в ДТП в этом году составило 200 человек, что на 15% больше, чем в прошлом году. Еще 1200 человек получили травмы, это на 17,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Большинство аварий (60%) произошло в Новосибирске, где зафиксировано 1,1 тысячи случаев, в которых погибли 47 человек (23% от общего числа погибших). Новосибирская область с федеральными дорогами занимает 8% — было 151 ДТП, в которых погибли 52 человека (26%). Региональные дороги составляют 12% — случилось 235 аварий, в которых погибли 80 человек (40%).

Основной причиной ДТП является неправильное вождение водителей, которые несут ответственность за 85% случаев. Некоторые депутаты назвали ситуацию с аварийностью в регионе критической.

Депутат Заксобрания Ильенко назвал ситуацию с ДТП в Новосибирске критической
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Эмилия Губарева
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