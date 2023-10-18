В ДТП на дорогах Новосибирской области погибли 200 человек

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 03:39
Updated Сегодня, 03:39
Количество погибших в ДТП в этом году составило 200 человек, что на 15% больше, чем в прошлом году. Еще 1200 человек получили травмы, это на 17,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Большинство аварий (60%) произошло в Новосибирске, где зафиксировано 1,1 тысячи случаев, в которых погибли 47 человек (23% от общего числа погибших). Новосибирская область с федеральными дорогами занимает 8% — было 151 ДТП, в которых погибли 52 человека (26%). Региональные дороги составляют 12% — случилось 235 аварий, в которых погибли 80 человек (40%).
Основной причиной ДТП является неправильное вождение водителей, которые несут ответственность за 85% случаев. Некоторые депутаты назвали ситуацию с аварийностью в регионе критической.