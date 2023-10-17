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Published Сегодня, 05:28

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Updated Сегодня, 05:30

Сколько человек погибло на дорогах

Пугающая статистика: 47 новосибирцев погибли в ДТП на дорогах в 2023 году

17 октября 2023, 05:28
Фото: Midjourney
Сколько человек погибло на дорогах

В Новосибирске 47 человек погибли в ДТП на дорогах в 2023 году

На заседании комитета регионального Заксобрания Александр Бабенков, начальник УГИБДД ГУВД МВД по НСО, сообщил о ситуации с дорожно-транспортными происшествиями на автомобильных дорогах Новосибирска и области.

За 9 месяцев 2023 года количество ДТП на территории области увеличилось на 20%. Всего случилось 1860 аварий, в которых погибли 200 человек. Также было зафиксировано 2272 пострадавших.

Шесть районов Новосибирска — Дзержинский, Калининский, Кировский, Ленинский, Первомайский и Советский — являются самыми опасными для аварий. 60% ДТП произошло в Новосибирске — 1118 аварий, в которых погибли 47 человек (23%).

Наибольшее число дорожных происшествий также произошло и в области, а именно в Карасукском, Колыванском, Куйбышевском, Новосибирском, Ордынском, Чулымском районах, а также в городах Оби и Бердске.

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Новосибирская область с федеральными дорогами занимает 8% — было 151 ДТП, в которых погибли 52 человека (26%). Региональные дороги составляют 12% — случилось 235 аварий, в которых погибли 80 человек (40%).

Кроме этого, в Новосибирской области отмечается сокращение на 20% числа ДТП, связанных с пьяными водителями. Однако есть районы, где такие аварии все еще происходят часто. К ним относятся город Бердск, а также Болотнинский, Венгеровский, Карасукский, Куйбышевский, Маслянинский, Мошковский, Сузунский, Убинский, Чулымский районы.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Эмилия Губарева
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