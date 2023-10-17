Пугающая статистика: 47 новосибирцев погибли в ДТП на дорогах в 2023 году

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
За 9 месяцев 2023 года количество ДТП на территории области увеличилось на 20%. Всего случилось 1860 аварий, в которых погибли 200 человек. Также было зафиксировано 2272 пострадавших.
Шесть районов Новосибирска — Дзержинский, Калининский, Кировский, Ленинский, Первомайский и Советский — являются самыми опасными для аварий. 60% ДТП произошло в Новосибирске — 1118 аварий, в которых погибли 47 человек (23%).
Наибольшее число дорожных происшествий также произошло и в области, а именно в Карасукском, Колыванском, Куйбышевском, Новосибирском, Ордынском, Чулымском районах, а также в городах Оби и Бердске.
Новосибирская область с федеральными дорогами занимает 8% — было 151 ДТП, в которых погибли 52 человека (26%). Региональные дороги составляют 12% — случилось 235 аварий, в которых погибли 80 человек (40%).
Кроме этого, в Новосибирской области отмечается сокращение на 20% числа ДТП, связанных с пьяными водителями. Однако есть районы, где такие аварии все еще происходят часто. К ним относятся город Бердск, а также Болотнинский, Венгеровский, Карасукский, Куйбышевский, Маслянинский, Мошковский, Сузунский, Убинский, Чулымский районы.