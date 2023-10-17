Пугающая статистика: 47 новосибирцев погибли в ДТП на дорогах в 2023 году

Кроме этого, в Новосибирской области отмечается сокращение на 20% числа ДТП, связанных с пьяными водителями. Однако есть районы, где такие аварии все еще происходят часто. К ним относятся город Бердск, а также Болотнинский, Венгеровский, Карасукский, Куйбышевский, Маслянинский, Мошковский, Сузунский, Убинский, Чулымский районы.