Названы районы Новосибирской области с самыми пьяными водителями

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
На заседании комитета регионального Заксобрания Александр Бабенков, начальник УГИБДД ГУВД МВД по НСО, представил информацию о ситуации с дорожно-транспортными происшествиями на автомобильных дорогах Новосибирской области.
В течение 9 месяцев 2023 года на территории региона было зафиксировано увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на 20%. Всего произошло 1860 случаев аварий, которые привели к летальному исходу для 200 человек. Кроме того, количество пострадавших в этих авариях составило 2 272 человека.
Кроме того, в Новосибирской области отмечается снижение ДТП на 20% с участием пьяных водителей. Однако есть районы, которые находятся в антилидерах по числу аварий с нетрезвыми автомобилистами. Это город Бердск, а также Болотнинский, Венгеровский, Карасукский, Куйбышевский, Маслянинский, Мошковский, Сузунский, Убинский, Чулымский районы.