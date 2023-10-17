Названы районы Новосибирской области с самыми пьяными водителями

В течение 9 месяцев 2023 года на территории региона было зафиксировано увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на 20%. Всего произошло 1860 случаев аварий, которые привели к летальному исходу для 200 человек. Кроме того, количество пострадавших в этих авариях составило 2 272 человека.