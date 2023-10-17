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Published Сегодня, 05:15

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Updated Сегодня, 05:17

Где больше всего пьяных водителей

Названы районы Новосибирской области с самыми пьяными водителями

17 октября 2023, 05:15
Фото: Midjourney
Где больше всего пьяных водителей
Где больше всего происходит ДТП с пьяными водителями, рассказали на заседании комитета Заксобрания 17 октября 2023.

На заседании комитета регионального Заксобрания Александр Бабенков, начальник УГИБДД ГУВД МВД по НСО, представил информацию о ситуации с дорожно-транспортными происшествиями на автомобильных дорогах Новосибирской области.

В течение 9 месяцев 2023 года на территории региона было зафиксировано увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на 20%. Всего произошло 1860 случаев аварий, которые привели к летальному исходу для 200 человек. Кроме того, количество пострадавших в этих авариях составило 2 272 человека.

Кроме того, в Новосибирской области отмечается снижение ДТП на 20% с участием пьяных водителей. Однако есть районы, которые находятся в антилидерах по числу аварий с нетрезвыми автомобилистами. Это город Бердск, а также Болотнинский, Венгеровский, Карасукский, Куйбышевский, Маслянинский, Мошковский, Сузунский, Убинский, Чулымский районы.

Названы самые гиблые районы Новосибирска и области из-за ДТП в 2023 году
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