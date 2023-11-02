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Транспорт ходит редко

120 рублей за проезд в маршрутке: перевозчики хотят повышения тарифа в Новосибирске

2 ноября 2023, 03:18
Фото: 1MI
Транспорт ходит редко

Перевозчик из Новосибирска предложил повышение тарифа в маршрутке до 120 рублей

В Новосибирске возникли проблемы с транспортом из-за длительного ожидания и заполненности автобусов и маршруток, в результате чего жители жалуются на пересадки и нерегулярное движение транспорта.

Сибирячка Екатерина из Калининского района недовольна транспортом до Снегирей, Стрижей, Родников и улицы Фадеева. Маршрутка № 9 раньше была удобной для пассажирки, но после отмены автобусов № 8 и № 34 маршрутки стали переполнены и их интервалы достигли 30-40 минут.

Жители Академгородка не довольны нерегулярным расписанием автобуса № 8. Вместо обещанных 8 единиц транспорта на линии, их выходит максимум 5.

Жильцы ЖК «Аквамарин» в районе Затона на левом берегу реки также недовольны ситуацией с транспортом. По словам Елены, которая проживает там, у них была маршрутка, но её заменили редким автобусом № 19. Другой автобус также ходит не частно.

Глава отдела перевозок Иван Белов отметил в беседе с НГС, что пассажиропоток упал на 70% еще до пандемии и до сих пор не восстановился. Они посчитали, что для покрытия издержек и достойной зарплаты водителям стоимость проезда должна составлять минимум 120 рублей.

Как оплачивать проезд по четвертому мосту в Новосибирске рассказал Минтранс
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#Транспорт#Новосибирск#Маршрутка#Общественный транспорт#Эмилия Губарева#Ожидание
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Как оплачивать проезд по четвертому мосту в Новосибирске рассказал Минтранс
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