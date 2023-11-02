120 рублей за проезд в маршрутке: перевозчики хотят повышения тарифа в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
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Updated Сегодня, 03:53
Сибирячка Екатерина из Калининского района недовольна транспортом до Снегирей, Стрижей, Родников и улицы Фадеева. Маршрутка № 9 раньше была удобной для пассажирки, но после отмены автобусов № 8 и № 34 маршрутки стали переполнены и их интервалы достигли 30-40 минут.
Жители Академгородка не довольны нерегулярным расписанием автобуса № 8. Вместо обещанных 8 единиц транспорта на линии, их выходит максимум 5.
Жильцы ЖК «Аквамарин» в районе Затона на левом берегу реки также недовольны ситуацией с транспортом. По словам Елены, которая проживает там, у них была маршрутка, но её заменили редким автобусом № 19. Другой автобус также ходит не частно.
Глава отдела перевозок Иван Белов отметил в беседе с НГС, что пассажиропоток упал на 70% еще до пандемии и до сих пор не восстановился. Они посчитали, что для покрытия издержек и достойной зарплаты водителям стоимость проезда должна составлять минимум 120 рублей.