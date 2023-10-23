В новосибирских маршрутках подорожал проезд на 5 рублей

Маршрутка №38 начала курсировать до микрорайона Ясный берег в апреле 2023 года. В конце лета проезд подорожал до 40 рублей. Теперь мы имеем еще одно повышение цен. Пассажиры выразили свое недовольство, так как протяженность маршрута составляет всего пять километров.