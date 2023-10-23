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Проезд стал дороже

В новосибирских маршрутках подорожал проезд на 5 рублей

23 октября 2023, 07:47
Фото: 1MI
Проезд стал дороже
В Новосибирске в трех маршрутках подорожал проезд на пять рублей из-за роста цен на топливо и комплектующие, что вызвало недовольство пассажиров.

Проезд в маршрутных такси по маршрутам №8 и 38 теперь будет стоить 45 рублей, а по маршруту №65 — 50 рублей. Их обслуживает компания ПАТП 1118. Как сообщает НГС, повышение цен связано с ростом топливных и запасных частей.

Маршрутка №38 начала курсировать до микрорайона Ясный берег в апреле 2023 года. В конце лета проезд подорожал до 40 рублей. Теперь мы имеем еще одно повышение цен. Пассажиры выразили свое недовольство, так как протяженность маршрута составляет всего пять километров.

Органы власти напомнили, что частные перевозчики имеют возможность самостоятельно устанавливать цены на проезд.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Билет#Общественный транспорт#Маршрутки#Эмилия Губарева#Цена#Проезд
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