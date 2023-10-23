В новосибирских маршрутках подорожал проезд на 5 рублей

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
Проезд в маршрутных такси по маршрутам №8 и 38 теперь будет стоить 45 рублей, а по маршруту №65 — 50 рублей. Их обслуживает компания ПАТП 1118. Как сообщает НГС, повышение цен связано с ростом топливных и запасных частей.
Маршрутка №38 начала курсировать до микрорайона Ясный берег в апреле 2023 года. В конце лета проезд подорожал до 40 рублей. Теперь мы имеем еще одно повышение цен. Пассажиры выразили свое недовольство, так как протяженность маршрута составляет всего пять километров.
Органы власти напомнили, что частные перевозчики имеют возможность самостоятельно устанавливать цены на проезд.