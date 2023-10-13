Увеличение цен на проезд в транспорте прокомментировали в мэрии Новосибирска

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о возможном повышении платы за проезд в городском пассажирском транспорте в конце 2023 года.
«Мы не рассматривали возможности повышения цен на проезд. И в бюджете города Новосибирска мы пока не предусматриваем», — сообщил глава муниципалитета в ходе онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 13 октября.
Анатолий Локоть уклонился от ответа на вопрос, поступали ли предложения от перевозчиков об увеличении тарифов. Между тем, решение о пересмотре стоимости проезда в пассажирском транспорте лежит вне компетенции муниципалитета. Подобные изменения принимает областной департамент по тарифам.