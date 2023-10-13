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Тарифы традиционно поднимают в декабре

Увеличение цен на проезд в транспорте прокомментировали в мэрии Новосибирска

13 октября 2023, 06:16
Фото: atas.info
Тарифы традиционно поднимают в декабре
В планы городских властей не входит увеличение тарифов, но решение об этом принимает областная структура

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о возможном повышении платы за проезд в городском пассажирском транспорте в конце 2023 года.

«Мы не рассматривали возможности повышения цен на проезд. И в бюджете города Новосибирска мы пока не предусматриваем», — сообщил глава муниципалитета в ходе онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 13 октября.

Анатолий Локоть уклонился от ответа на вопрос, поступали ли предложения от перевозчиков об увеличении тарифов. Между тем, решение о пересмотре стоимости проезда в пассажирском транспорте лежит вне компетенции муниципалитета. Подобные изменения принимает областной департамент по тарифам.

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