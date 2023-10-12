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Туалеты для водителей появятся на остановках

В Новосибирске на конечных остановках транспорта поставят туалеты

12 октября 2023, 01:27
Фото: 1MI
Туалеты для водителей появятся на остановках
В Новосибирске на конечных остановках общественного транспорта планируется установка 36 мобильных биотуалетов, которые должны быть антивандальными и выдерживать температурные перепады от +40 до -40 градусов.

На конечных остановках общественного транспорта в Новосибирске планируется установить биотуалеты. Восемь районов города оснастят 36 передвижными кабинками.

Для этого сейчас ведется поиск подрядчика на сайте госзакупок, который будет предоставлять и обслуживать эти туалеты.

Кабинки должны быть прочной антивандальной конструкции, способной выдерживать широкий диапазон температур — от +40 до -40 градусов. На реализацию проекта запланировано выделить 3,6 млн рублей из городского бюджета.

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#Новосибирск#Госзакупки#Общественный транспорт#Туалет#Эмилия Губарева
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