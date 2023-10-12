В Новосибирске на конечных остановках транспорта поставят туалеты

Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
Modified Сегодня, 01:29
Updated Сегодня, 01:29
На конечных остановках общественного транспорта в Новосибирске планируется установить биотуалеты. Восемь районов города оснастят 36 передвижными кабинками.
Для этого сейчас ведется поиск подрядчика на сайте госзакупок, который будет предоставлять и обслуживать эти туалеты.
Кабинки должны быть прочной антивандальной конструкции, способной выдерживать широкий диапазон температур — от +40 до -40 градусов. На реализацию проекта запланировано выделить 3,6 млн рублей из городского бюджета.