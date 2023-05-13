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Туалет посреди тротуара поставили в Новосибирске — горожане недовольны

13 мая 2023, 12:01
Фото: «Октябрьский район. Новосибирск»/ВК
Туалет там установили по ошибке

В Новосибирске жители раскритиковали установку туалета посреди тротуара

Расположение общественного туалета смутило жителей Новосибирска — оказалось, что подрядчик установил санузел в том месте по ошибке, о чем говорится в ВК-паблике «Октябрьский район. Новосибирск».

В Новосибирске появился туалет на тротуаре, что вызвало возмущение у местных жителей. Кабина была установлена на улице Ленинградской рядом с конечной остановкой общественного транспорта и предназначалась для использования водителями маршруток и автобусов.

Однако, жители Октябрьского района были недовольны размещением туалета на тротуаре, так как он мешал нормальному движению пешеходов.

В социальной сети появилась запись с критикой подобного выбора места. Представитель департамента транспорта Новосибирска отметил ошибку и пообещал вернуть кабину на прежнее место. Специалисты сообщили, что расположение туалета было выбрано из-за условий местности, однако при замене его положения подрядчик ошибся.

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#Эмилия Губарева#Туалет#Общество#Город#Новосибирск
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