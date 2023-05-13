Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В Новосибирске появился туалет на тротуаре, что вызвало возмущение у местных жителей. Кабина была установлена на улице Ленинградской рядом с конечной остановкой общественного транспорта и предназначалась для использования водителями маршруток и автобусов.
Однако, жители Октябрьского района были недовольны размещением туалета на тротуаре, так как он мешал нормальному движению пешеходов.
В социальной сети появилась запись с критикой подобного выбора места. Представитель департамента транспорта Новосибирска отметил ошибку и пообещал вернуть кабину на прежнее место. Специалисты сообщили, что расположение туалета было выбрано из-за условий местности, однако при замене его положения подрядчик ошибся.