Орден за ремонт деревянного туалета получила депутат Каверзина из Новосибирска

Posted Сегодня, 01:41
Published Сегодня, 01:41
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Депутата горсовета наградили орденом «С Благодарностью от Человечества!» художники из Санкт-Петербурга. Деньгами на поездку в культурную столицу скинулись подписчики.
Каверзина рассказала, что это шуточная медаль, которую ей присудили пенсионеры и художники за ремонт туалета для шоферов. На ней изображена утка с тремя лапами.
Напомним, в начале декабря 2022 года Светлана Каверзина заявила в соцсетях о том, что реконструировала туалет на остановке ОРМЗ в Новосибирске. Фото уборной собрало тысячи лайков и стало мемом.