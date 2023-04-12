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Орден за ремонт деревянного туалета получила депутат Каверзина из Новосибирска

12 апреля 2023, 01:41
Фото: страница в ВК Светланы Каверзиной
Депутат из Новосибирска отремонтировала туалет и получила медаль

Депутат горсовета Новосибирска Каверзина получила медаль за ремонт туалета

Новосибирский депутат Светлана Каверзина получила медаль за ремонт деревянного туалета для водителей автобусов. Наградой сибирячка похвастала на своей странице во «ВКонтакте».

Депутата горсовета наградили орденом «С Благодарностью от Человечества!» художники из Санкт-Петербурга. Деньгами на поездку в культурную столицу скинулись подписчики.

Каверзина рассказала, что это шуточная медаль, которую ей присудили пенсионеры и художники за ремонт туалета для шоферов. На ней изображена утка с тремя лапами.

Напомним, в начале декабря 2022 года Светлана Каверзина заявила в соцсетях о том, что реконструировала туалет на остановке ОРМЗ в Новосибирске. Фото уборной собрало тысячи лайков и стало мемом.

#Алина Шефер#Депутат#Медаль#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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