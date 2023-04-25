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На Монументе Славы заменят общественный туалет

25 апреля 2023, 10:06
Фото: МАУ «Горзеленхоз»
Новый туалет установят в начале мая

В Новосибирске заменят общественный туалет возле Монумента Славы

На Монументе Славы в Новосибирске начали демонтировать модульный туалет. Он был установлен в августе 2020 года.
«Управление по благоустройству общественных пространств уведомляет о замене модульного общественного туалета на территории мемориального ансамбля «Монумент Славы» на новый, круглогодичный, с доступом для маломобильных групп населения», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Новый туалет появится в районе улиц Серафимовича и Плахотного скоро появится круглогодичное отхожее место. Новым туалетом могут пользоваться и посетители с ограниченными возможностями здоровья. Откроют новую кабинку уже 5 мая.

Это не единственный общественный туалет, который ликвидируют в Новосибирске. С 15 мая ожидается демонтаж уборной со стороны улицы Станиславского. При этом замена кабинок не ожидается, поскольку это запрещает особый режим использования земель и градостроительные регламенты в границах охранных зон объектов культурного наследия регионального значения.

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#Город#Новосибирск#Александр Ляхов#Мэрия Новосибирска#Благоустройство#Туалет
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