На Монументе Славы заменят общественный туалет

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
«Управление по благоустройству общественных пространств уведомляет о замене модульного общественного туалета на территории мемориального ансамбля «Монумент Славы» на новый, круглогодичный, с доступом для маломобильных групп населения», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Новый туалет появится в районе улиц Серафимовича и Плахотного скоро появится круглогодичное отхожее место. Новым туалетом могут пользоваться и посетители с ограниченными возможностями здоровья. Откроют новую кабинку уже 5 мая.
Это не единственный общественный туалет, который ликвидируют в Новосибирске. С 15 мая ожидается демонтаж уборной со стороны улицы Станиславского. При этом замена кабинок не ожидается, поскольку это запрещает особый режим использования земель и градостроительные регламенты в границах охранных зон объектов культурного наследия регионального значения.