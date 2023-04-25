На Монументе Славы заменят общественный туалет

Это не единственный общественный туалет, который ликвидируют в Новосибирске. С 15 мая ожидается демонтаж уборной со стороны улицы Станиславского. При этом замена кабинок не ожидается, поскольку это запрещает особый режим использования земель и градостроительные регламенты в границах охранных зон объектов культурного наследия регионального значения.