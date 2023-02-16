Как сходить в туалет в космосе, показала сибирячка Анна Кикина

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Сибирячка Анна Кикина показала на примере салфетки процесс работы туалета на космической станции.
Ассенизационно-санитарное устройство, или по-простому - космический санузел, имеет два раздельных «приемника», в которые помещаются жидкие и твердые отходы.
Твердые отходы хранятся в контейнерах и в специальных вкладышах. Анна Кикина рассказала, что принимать материал помогает сжатый воздух.
Емкости складируются в грузовом корабле. После его расстыковки со станцией, отходы сгорают в плотных слоях атмосферы.
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