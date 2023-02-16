atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:22

Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

Как сходить в туалет в космосе, показала сибирячка Анна Кикина

16 февраля 2023, 03:22
Фото: ТГ-канал центра подготовки космонавтов имени Гагарина
Уроженка Новосибирска поделилась, как космонавты ходят в туалет
Космонавт из Новосибирска Анна Кикина подробно рассказала и показала, как сходить в туалет прямо в космосе, видео выложено в ТГ-канале Роскосмоса.

Сибирячка Анна Кикина показала на примере салфетки процесс работы туалета на космической станции.

Ассенизационно-санитарное устройство, или по-простому - космический санузел, имеет два раздельных «приемника», в которые помещаются жидкие и твердые отходы.

Твердые отходы хранятся в контейнерах и в специальных вкладышах. Анна Кикина рассказала, что принимать материал помогает сжатый воздух.

Емкости складируются в грузовом корабле. После его расстыковки со станцией, отходы сгорают в плотных слоях атмосферы.

Новосибирский космонавт Кикина подстригла коллегу «пылесосом» на МКС
Узнать подробнее

Также читайте о том, как Кикина подстригла коллегу с помощью необычного инструмента. 

#Эмилия Губарева#Анна Кикина#Анна Кикина - женщина-космонавт из Новосибирска#Космос#Космонавт#Общество#Транспорт#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска унизила Новосибирск
Сегодня, 01:57
«Это не поэзия»: поэты Новосибирска о стишке, за который мать дала сыну пощечину
Вчера, 13:11
В Новосибирске начали судить вице-мэра Артема Скатова за клевету
Вчера, 01:26
«Сломала психику» или «правильно поступила» — о матери, избившей сына за мемы
Вчера, 12:01
Мужчинам свидание обходится в 4 раза дороже, чем женщинам - Новосибирскстат
Вчера, 09:58
Телеведущий Соловьев отметил работу отряда "Ермак" из Новосибирска в зоне СВО
Вчера, 03:16