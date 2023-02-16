Как сходить в туалет в космосе, показала сибирячка Анна Кикина

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина подробно рассказала и показала, как сходить в туалет прямо в космосе, видео выложено в ТГ-канале Роскосмоса.

Сибирячка Анна Кикина показала на примере салфетки процесс работы туалета на космической станции. Ассенизационно-санитарное устройство, или по-простому - космический санузел, имеет два раздельных «приемника», в которые помещаются жидкие и твердые отходы. Твердые отходы хранятся в контейнерах и в специальных вкладышах. Анна Кикина рассказала, что принимать материал помогает сжатый воздух. Емкости складируются в грузовом корабле. После его расстыковки со станцией, отходы сгорают в плотных слоях атмосферы. Новосибирский космонавт Кикина подстригла коллегу «пылесосом» на МКС Узнать подробнее Также читайте о том, как Кикина подстригла коллегу с помощью необычного инструмента.