В обновленном списке Forbes оказались две компании из Новосибирска

Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
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Updated Сегодня, 01:20
Известный издательский журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг компаний, которые обеспечивают лучшие условия для своих сотрудников. В списке значатся 125 организаций, среди которых две зарегистрированы в Новосибирске.
Согласно данным рейтинга, в число лучших работодателей входят компании 2ГИС и S7 Airlines. Журналисты, составляющие список, использовали определенные метрики, объединенные в три категории: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление».
Обе новосибирские компании были награждены званием «Золото». Выше находится только степень «Платина».