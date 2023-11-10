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В обновленном списке Forbes оказались две компании из Новосибирска

В обновленном списке Forbes оказались две компании из Новосибирска

10 ноября 2023, 01:17
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Две компании из Новосибирска вошли в список лучших работодателей Forbes, попав в топ-125 организаций с лучшими условиями для сотрудников.

Известный издательский журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг компаний, которые обеспечивают лучшие условия для своих сотрудников. В списке значатся 125 организаций, среди которых две зарегистрированы в Новосибирске.

Согласно данным рейтинга, в число лучших работодателей входят компании 2ГИС и S7 Airlines. Журналисты, составляющие список, использовали определенные метрики, объединенные в три категории: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление».

Обе новосибирские компании были награждены званием «Золото». Выше находится только степень «Платина».

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#Общество#Компании#Новосибирск#Рейтинг#Эмилия Губарева#2ГИС#S7 Airlines#Forbes
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