13-летняя сибирячка Милана Хаметова стала самым юным номинантом Forbes

Милана Хаметова родилась и выросла в Новосибирске. С детства девочка занималась танцами, пением, снималась для рекламы новосибирских брендов детской одежды. В 2016 году Милана Хаметова победила в конкурсе красоты «Мини-Мисс Сибирь» в категории девочек от 5 до 7 лет, а в следующем году получила гран-при конкурса «Маленькая Мисс Россия — 2017». В соцсетях у юной сибирячки более миллиона подписчиков.