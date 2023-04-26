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13-летняя сибирячка Милана Хаметова стала самым юным номинантом Forbes

26 апреля 2023, 11:42
Фото: 1MI
Сибирячка стала самым юным номинантом Forbes

Школьница из Новосибирска Милана Хаметова стала самым юным номинантом Forbes

Блогер и певица из Новосибирска Милана Хаметова попала в список номинантов Forbes в категории «Новые медиа» рейтинга «30 до 30» за 2023 год. При этом артистке всего тринадцать лет.

Как сообщает «НГС Новосибирск», в рейтинг «30 до 30» входят те, кто к 30 годам «получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне». Категория «Новые медиа» связана с продвижением в социальных сетях.

Милана Хаметова родилась и выросла в Новосибирске. В 2016 году девочка Хаметова победила в конкурсе красоты «Мини-Мисс Сибирь» в категории от 5 до 7 лет, а в следующем году получила гран-при конкурса «Маленькая Мисс Россия-2017».

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Милана Хаметова родилась и выросла в Новосибирске. С детства девочка занималась танцами, пением, снималась для рекламы новосибирских брендов детской одежды. В 2016 году Милана Хаметова победила в конкурсе красоты «Мини-Мисс Сибирь» в категории девочек от 5 до 7 лет, а в следующем году получила гран-при конкурса «Маленькая Мисс Россия — 2017». В соцсетях у юной сибирячки более миллиона подписчиков.

Юная артистка активно сотрудничает с рэпером и земляком Давой(Давид Манукян), который заключил с ней эксклюзивный продюсерский контракт и занимается продвижением девочки. Весной 2021 года Милана Хаметова записала дебютную песню «Умка», соответствующий ролик на YouTube набрал более 90 миллионов просмотров. 21 апреля 2022 года сибирячка выпустила совместный трек «Краш» вместе с дочерью музыканта, бывшего участника группы «Хлеб» и актера Дениса Кукояки Василисой.

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#Новосибирск#Культура#Александр Ляхов#Дети#Блогер#Артист
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