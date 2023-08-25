Создатель «Электронного города» в Новосибирске Ларьяновский объявил, что болен раком

Бизнесмен признался, что он гордился тем, что в 50 лет он не ходит к врачу и чувствует себя здоровым: «Но на самом деле это была просто трусость и страх перед возможными плохими результатами. Мне страшно было услышать, что со мной что-то не так, и это повлияет на мою жизнь. Это вовсе не мачизм, а просто нежелание сталкиваться с реальностью».