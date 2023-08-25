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Ларьяновский болен раком

Создатель «Электронного города» в Новосибирске Ларьяновский объявил, что болен раком

25 августа 2023, 05:12
Фото: TEDx Talks/скриншот
Ларьяновский болен раком
Основатель проекта «Электронный город» (общегородская оптоволоконная сеть передачи данных) в Новосибирске Александр Ларьяновский признался, что болен раком и поделился опытом борьбы с опухолью, а также призвал не повторять его ошибки.

Александр Ларьяновский (Прим.ред. — управляющий партнер компании Skyeng, эксперт проекта Forbes for Business) написал свою историю на личном канале. Он рассказал, что в апреле медики обнаружили у него рак. Никаких симптомов он не чувствовал, к врачам не ходил и думал, что никогда не заболеет, как и все богатые люди:

«Я всегда думал, как богатые люди могут умирать от этой болезни? У них же достаточно ресурсов для своевременного обнаружения и лечения. Но теперь я знаю ответ. Ошибка заключается в том, что мы оптимизируем то, чего нам не хватает. Пока нет явных симптомов, мы не идем к врачу, ведь зачем это делать, если ничего не болит? Именно так и случилось со мной. Опухоль, которую нашли, не вызывала боли и не проявляла себя до последнего, до того момента, когда уже было поздно».

Бизнесмен признался, что он гордился тем, что в 50 лет он не ходит к врачу и чувствует себя здоровым: «Но на самом деле это была просто трусость и страх перед возможными плохими результатами. Мне страшно было услышать, что со мной что-то не так, и это повлияет на мою жизнь. Это вовсе не мачизм, а просто нежелание сталкиваться с реальностью».

Также Ларьяновский узнал, что опухоль у него обнаружили на ранней стадии, поэтому шансы на восстановление все еще есть. В итоге, по его словам, рак почти исчез после терапии. Накануне он отпраздновал свой 52-й день рождения. Его историю прочитали более 3-х тысяч человек.

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#Общество#Город#Новосибирск#Здоровье#Эмилия Губарева#Рак#Опухоль
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