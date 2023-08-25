Создатель «Электронного города» в Новосибирске Ларьяновский объявил, что болен раком

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Александр Ларьяновский (Прим.ред. — управляющий партнер компании Skyeng, эксперт проекта Forbes for Business) написал свою историю на личном канале. Он рассказал, что в апреле медики обнаружили у него рак. Никаких симптомов он не чувствовал, к врачам не ходил и думал, что никогда не заболеет, как и все богатые люди:
«Я всегда думал, как богатые люди могут умирать от этой болезни? У них же достаточно ресурсов для своевременного обнаружения и лечения. Но теперь я знаю ответ. Ошибка заключается в том, что мы оптимизируем то, чего нам не хватает. Пока нет явных симптомов, мы не идем к врачу, ведь зачем это делать, если ничего не болит? Именно так и случилось со мной. Опухоль, которую нашли, не вызывала боли и не проявляла себя до последнего, до того момента, когда уже было поздно».
Бизнесмен признался, что он гордился тем, что в 50 лет он не ходит к врачу и чувствует себя здоровым: «Но на самом деле это была просто трусость и страх перед возможными плохими результатами. Мне страшно было услышать, что со мной что-то не так, и это повлияет на мою жизнь. Это вовсе не мачизм, а просто нежелание сталкиваться с реальностью».
Также Ларьяновский узнал, что опухоль у него обнаружили на ранней стадии, поэтому шансы на восстановление все еще есть. В итоге, по его словам, рак почти исчез после терапии. Накануне он отпраздновал свой 52-й день рождения. Его историю прочитали более 3-х тысяч человек.