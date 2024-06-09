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Опухоль

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Июнь
Опухоль размером с теннисный мяч удалили из головы женщины новосибирские врачи
44-летняя Ирина ходила с опухолью около 10 лет, умело скрывая ее прической, пока поняла, что тянуть дальше некуда, рассказали в новосибирском НИИТО.
9 июня, 02:31
Март
От гигантской опухоли почки избавили новосибирца врачи из Челябинска
В челябинском медцентре успешно убрали гигантскую опухоль почки, которая вросла в другие органы пациента из Новосибирска.
27 марта, 03:54
Новосибирские нейрохирурги удалили пациентке опухоль головного мозга микроскопом
Хирурги НИИТО провели сложную операцию на головном мозге Веронике Шаповаловой. Сибирячке удалили опасную опухоль.
21 марта, 13:28
Январь
В Новосибирске врачи центра Мешалкина спасли женщину с опухолью Жанны Фриске
В Новосибирске врачи спасли кемеровчанку с крупной опухолью головного мозга. Именно от нее скончалась певица Жанна Фриске.
9 января, 10:44
Август 2023
Создатель «Электронного города» в Новосибирске Ларьяновский объявил, что болен раком
Основатель проекта «Электронный город» (общегородская оптоволоконная сеть передачи данных) в Новосибирске Александр Ларьяновский признался, что болен раком и поделился опытом борьбы с опухолью, а также призвал не повторять его ошибки.
25 августа 2023, 05:12

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