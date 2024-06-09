Опухоль размером с теннисный мяч удалили из головы женщины новосибирские врачи

44-летняя Ирина ходила с опухолью около 10 лет, умело скрывая ее прической, пока поняла, что тянуть дальше некуда, рассказали в новосибирском НИИТО.