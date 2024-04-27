atas.info
ГлавноеВсе новости

Forbes

Выбрать дату
Апрель
В список Forbes попал киберспортсмен из Новосибирска
Уроженец столицы Сибири Денис Сигитов вошел в «длинный список» номинантов ежегодной премии «30 до 30» журнала Forbes, следует из сообщения издания.
27 апреля, 06:45
Февраль
Новосибирская 2ГИС снова вошла в список самых дорогих компаний по версии Forbes
Новосибирская компания 2ГИС заняла 19-е место в списке самых дорогих компаний Рунета 2024 года. Рейтинг составил журнал Forbes.
22 февраля, 11:25
Ноябрь 2023
В обновленном списке Forbes оказались две компании из Новосибирска
Две компании из Новосибирска вошли в список лучших работодателей Forbes, попав в топ-125 организаций с лучшими условиями для сотрудников.
10 ноября 2023, 01:17

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика