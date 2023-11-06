«Сибантрацит» всё: в ФНС подано заявление о ликвидации угольного гиганта

Гигант угольной отрасли, один из крупнейших в мире экспортеров высококачественного антрацита, группа компаний «Сибирский антрацит» формально завершает свое существование. 31 октября в ФНС России было подано заявление по форме Р15016 о ликвидации юридического лица ООО «Управляющая компания „Сибантрацит“. Ранее она управляла предприятиями группы „Сибантрацит“, куда входили ведущие угольные компании Новосибирской области — АО „Сибирский Антрацит“ и ООО „Разрез Восточный“, крупный производитель угля в Кемеровской области ООО „Разрез Кийзасский“.