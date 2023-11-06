«Сибантрацит» всё: в ФНС подано заявление о ликвидации угольного гиганта

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Гигант угольной отрасли, один из крупнейших в мире экспортеров высококачественного антрацита, группа компаний «Сибирский антрацит» формально завершает свое существование. 31 октября в ФНС России было подано заявление по форме Р15016 о ликвидации юридического лица ООО «Управляющая компания „Сибантрацит“. Ранее она управляла предприятиями группы „Сибантрацит“, куда входили ведущие угольные компании Новосибирской области — АО „Сибирский Антрацит“ и ООО „Разрез Восточный“, крупный производитель угля в Кемеровской области ООО „Разрез Кийзасский“.
Согласно данным системы СПАРК, по итогам 2022 года сумма налогов, уплаченных компанией, превысила 1,1 млрд рублей. Годовой убыток от деятельности ООО «УК „Сибантрацит“ составил 4,7 млн рублей.
Решение о ликвидации «Сибантрацита» было принято после перехода активов угледобывающего предприятия под управление ООО «УК Элси», которое принадлежит компании «А-Проперти». В октябре 2022 года АО «Сибирский антрацит» сменило название, компанию переименовали в АО «Разрез Колыванский» — по названию угольного месторождения, на котором ведется добыча.
О том, как «Сибантрацит» стал крупнейшим налогоплательщиком Новосибирской области, какой вред добыча угла наносит экологии, почему у компании начались проблемы и какую роль в расцвете и крахе бизнеса сыграл топ-менеджер Максим Барский, читайте завтра, 7 ноября, в большом редакционном материале Atas.Info.