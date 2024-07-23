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Ликвидация

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2024
В Новосибирске не могут избавиться от провала на Красном проспекте
23 июля, 06:12
Стало известно, будут ли расформировывать прокуратуру в Новосибирске
Слухи о расформировании прокуратуры опровергли в Новосибирске.
4 июля, 05:48
Квартира и пять пять балконов сгорели в Новосибирске при пожаре
В Новосибирске ночью вспыхнула квартира. По неизвестным причинам огонь охватил всю жилплощадь и повредил несколько балконов.
5 апреля, 01:38
В Новосибирске начата подготовка к рекультивации Левобережного мусорного полигона
12 февраля, 04:18
В Новосибирской области хотят ликвидировать только половину незаконных свалок
30 января, 09:26
Правительство создает комиссию по расследованию коммунальных аварий в Новосибирске
23 января, 03:39
Коммунальные катастрофы Новосибирска: где зимой уже лопались трубы за 5 лет
12 января, 03:04
2023
Адский гололед и карта без Курил — главные новости Новосибирска за неделю
10 ноября 2023, 14:10
«Сибантрацит» всё: в ФНС подано заявление о ликвидации угольного гиганта
6 ноября 2023, 04:58
2022
Ликвидировано открытое горение на складе не 2-й Станционной, там хранилась полиграфия
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе полиграфической продукции на 2-й Станционной улице, сообщили в главке МЧС по НСО.
26 декабря 2022, 14:44
В Новосибирске Пашинский мусорный полигон рекультивируют по нацпроекту
8 декабря 2022, 09:15
Пожар в бараке на Вертковской потушен
20 октября 2022, 20:49

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