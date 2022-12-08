Как подчеркнул мэр, успешная реализация этого проекта позволит приступить к работе с Левобережным полигоном, который уже сравнялся по объёмам мусора с Гусинобродским. "Но если у полигона в Дзержинском районе резервы ещё есть, то Левобережный уже переполнен, и в ближайшие два года нам надо его закрыть", – отметил Анатолий Локоть.