В течение ближайших двух лет переполненный мусорный полигон в районе Пашино в Калининском районе Новосибирска будет полностью рекультивирован. Речь идет об участке площадью 10.8 гектаров, где находится более 1 млн тонн отходов, сообщил в четверг, 8 декабря мэр Анатолий Локоть. Работы будут проходить в рамках нацпроект "Экология", общий объем финансирования составит 219 млн рублей. Из них 162 млн выделит федеральный бюджет, 45 млн – областной, на долю городского бюджета придется 10 млн рублей.
По словам главы муниципалитета, этот проект станет для региона пилотным, ничего подобного ранее в Новосибирской области не делали.
Как подчеркнул мэр, успешная реализация этого проекта позволит приступить к работе с Левобережным полигоном, который уже сравнялся по объёмам мусора с Гусинобродским. "Но если у полигона в Дзержинском районе резервы ещё есть, то Левобережный уже переполнен, и в ближайшие два года нам надо его закрыть", – отметил Анатолий Локоть.