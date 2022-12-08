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В Новосибирске Пашинский мусорный полигон рекультивируют по нацпроекту

Сегодня, 09:15
Фото: 1MI
На рекультивацию потребуется более 200 млн рублей

Свалку около Пашино в Новосибирске превратят в зеленую зону

Закрытый мусорный полигон недалеко от микрорайона Пашину будет рекультивирован в течение двух лет. Это пилотный проект, опыт которого распространят на другие новосибирские свалки

В течение ближайших двух лет переполненный мусорный полигон в районе Пашино в Калининском районе Новосибирска будет полностью рекультивирован. Речь идет об участке площадью 10.8 гектаров, где находится более 1 млн тонн отходов, сообщил в четверг, 8 декабря мэр Анатолий Локоть. Работы будут проходить в рамках нацпроект "Экология", общий объем финансирования составит 219 млн рублей. Из них 162 млн выделит федеральный бюджет, 45 млн – областной, на долю городского бюджета придется 10 млн рублей.

По словам главы муниципалитета, этот проект станет для региона пилотным, ничего подобного ранее в Новосибирской области не делали.

Как подчеркнул мэр, успешная реализация этого проекта позволит приступить к работе с Левобережным полигоном, который уже сравнялся по объёмам мусора с Гусинобродским. "Но если у полигона в Дзержинском районе резервы ещё есть, то Левобережный уже переполнен, и в ближайшие два года нам надо его закрыть", – отметил Анатолий Локоть.

 

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#Экология#Новосибирск#Мусор#Полигон#Ликвидация
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