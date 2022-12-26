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Ликвидировано открытое горение на складе не 2-й Станционной, там хранилась полиграфия

Сегодня, 14:44
Фото: ГУ МЧС по НСО
Пожарный оперштаб

В Новосибирске ликвидировали открытое горение на складе полиграфической продукции

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе полиграфической продукции на 2-й Станционной улице, сообщили в главке МЧС по НСО.

"Менее двух с половиной часов потребовалось пожарным для ликвидации крупного возгорания в складском здании в Ленинском районе Новосибирска. Предварительная площадь пожара составила 1875 кв. м", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на складе хранилась "полиграфическая, печатная и иная продукция".

В настоящее время спасатели проводят "работы по проливке и разбору сгоревших конструкций", добавили в МЧС. Там отметили, что экипажи ГИБДД обеспечили пожарной и специальной технике беспрепятственный проезд.

Всего в тушении задействованы 75 человек и 23 единицы техники. По предварительным данным в пожаре никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на место происшествия прибудет пожарный поезд.

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#Дмитрий Малов#Город#Происшествия#Новосибирск#Склад#Горение#Ликвидация
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