Ликвидировано открытое горение на складе не 2-й Станционной, там хранилась полиграфия

"Менее двух с половиной часов потребовалось пожарным для ликвидации крупного возгорания в складском здании в Ленинском районе Новосибирска. Предварительная площадь пожара составила 1875 кв. м", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на складе хранилась "полиграфическая, печатная и иная продукция".
В настоящее время спасатели проводят "работы по проливке и разбору сгоревших конструкций", добавили в МЧС. Там отметили, что экипажи ГИБДД обеспечили пожарной и специальной технике беспрепятственный проезд.
Всего в тушении задействованы 75 человек и 23 единицы техники. По предварительным данным в пожаре никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что на место происшествия прибудет пожарный поезд.